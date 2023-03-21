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  4. Öcalan sloganları attılar, Ahmet Türk terörist elebaşı için özgürlük istedi! Diyarbakır'da HDP'nin Nevruz etkinliğinde o kıyafetlere izin verilmedi

Öcalan sloganları attılar, Ahmet Türk terörist elebaşı için özgürlük istedi! Diyarbakır'da HDP'nin Nevruz etkinliğinde o kıyafetlere izin verilmedi

21.03.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevruz kutlamaları kapsamında bugün Diyarbakır'da HDP öncülüğünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğine CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Bağlar ilçesindeki etkinlik alanındaki kişilerden bazıları terör örgütü paçavrası açtı, terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. HDP'li Ahmet Türk de konuşmasında Öcalan için özgürlük istedi.

Öcalan sloganları attılar, Ahmet Türk terörist elebaşı için özgürlük istedi! Diyarbakır'da HDP'nin Nevruz etkinliğinde o kıyafetlere izin verilmedi

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliği, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri içinde vatandaşların üst araması yapılıp alana alınmasıyla başladı. Alanda bölücü terör örgütü paçavrası açıp Abdullah Öcal lehine sloganlar atıldı. Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'liler ile saf tuttu. Ahmet Türk ise etkinlikte yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan'a özgürlük istediklerini söyledi. Binlerce polisin vatandaşları sıkı aramadan geçirdiği alanda örgütü çağrıştıran kıyafetlere müsaade edilmedi.

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BOMBA ARAMASI YAPILDI

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri sabah erken saatlerde alanda birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yaptı. Alan, helikopter ile havadan denetim altında tutularak güvenlik önemleri üst düzeyde alındı.

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BİNLERCE POLİS TEYAKKUZDAYDI

Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için birçok kontrol noktası oluşturulurken, binlerce polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi.

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Polis ekipleri tarafından, alana gelen vatandaşların üstündeki, örgütü çağrıştıran kıyafetlere müsaade edilmedi.

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Vatandaşlar, güvenlik önlemleri arasında alana alındı.

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Alana alınan vatandaşlardan bazıları bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavraları açıp, terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

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ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTENDİ

Nevruz kutlamasına yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

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Katılımcılar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile saf tuttu.

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Konuşmacılardan Ahmet Türk, bölücü terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan için özgürlük istedi.

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Türk, Öcalan’ın esaretine son vermek istediklerini ifade etti.

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(İHA)

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Diyarbakır Ahmet Türk Abdullah Öcalan hdp nevruz bayramı sezgin tanrıkulu

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