Öcalan Ve HDP’den Boykot İddialarına Yanıt

Abdullah Öcalan’ın İstanbul’daki HDP’li Kürt seçmenin seçimleri boykot etme çağrısına ilişkin iddiaların ortaya atılması üzerine avukatları Öcalan’ın mesajını yayınladı. Avukatlar, Öcalan’ın kararı HDP’ye bıraktığı görüşünde. HDP ise stratejini sürdüreceğini açıkladı. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’ın İmralı’da Öcalan ile görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından, Anadolu Ajansı, Öcalan‘ın İstanbul seçimlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptığını duyurdu. Bu haberin ardından başlayan tartışmalara Öcalan’ın avukatları da katıldı. 18 Haziran’da Öcalan ile görüştüklerini açıklayan avukatlar, görüşmenin detaylarını yazılı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Avukatlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özcan ile Öcalan arasındaki görüşmeden haberdar olmadıkları belirtildi. Açıklamada, “Özcan’ın gerçekleştirdiğini söylediği görüşmesine dair ifade ettiği hususlar, bunları kamuoyu ile paylaşma biçimi ve kullandığı kavramlar kendisini bağlayacak hususlardır. Bizim müvekkilimizle görüşmeden bunları teyit etmek ya da yanıt vermek durumumuz bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada Öcalan’ın, HDP ve İstanbul seçimlerine ilişkin görüşleri, ”Sayın Öcalan HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışının güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini ifade ederken toplumsal uzlaşıyı kast ettiğini, kutuplaştırmaya, ikili duruma tuz biber olunmaması gerektiğini söylemiştir. Kutuplaşma siyasetinin hakaret söylemleri ve demagoji ile bir çatışma ve savaş siyaseti olduğunu, HDP’nin kendi yolunu koruması gerektiğini düşünmektedir. Bu hususların HDP ile görüşülmesini ve tartışılmasını söylemiş, bununla birlikte siyasi bir parti olarak HDP’nin çalışmalarını HDP’nin kendisinin yaptığını ve kararlarını da HDP’nin vereceğini belirtmiştir” şeklinde yer aldı. Öcalan’ın kamuoyuyla paylaşılmasını istediği mektubundaysa, ”Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP’de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir.”