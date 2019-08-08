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Öcalan’dan 'Çözüm İçin Hazırım' Mesajı

08.08.2019 20:03 | Son Güncelleme

PKK’nın cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda, yeni bir çözüm süreci için hazır olduğunu bildirdi. Öcalan, Kürtlerin devlete ihtiyacı olmadığını da söyledi

Öcalan’dan 'Çözüm İçin Hazırım' Mesajı

İmralı F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dün avukatları ile yaptığı görüşmenin detayları avukatları tarafından açıklandı. Avukatların Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Öcalan’ın çözüm için hazır olduğu belirterek, “Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de devlet aklı da gereğini yapmalıdır” dedi.

Öcalan’ın, çabalarının sabote edildiğini düşündüğünü savunan avukatların açıklamasında, ”Sayın Öcalan çatışma ve savaş politikalarındaki ısrar nedeniyle yaşanan gidişatı kaygı verici görmektedir. Kırk yıldır yaşanan insani, siyasal, ekonomik kayıplara işaret ederek bölgesel durum itibariyle aynı politikada ısrarın daha ağır sonuçlar ortaya çıkaracağını herkesin görmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kendisinin demokratik çözüm çabalarının Özal döneminden bugüne kontrgerilla tarafından sabote edildiğinin bilindiğini; çözüm karşıtı bu güçlerin bugün de aynı olmasa da savaş çıkaracak düzeyde bir potansiyeli taşıdıklarını söylemektedir. Özal’ın 1993 yılında 'savaşla çözüm olmaz' sözüne atıfla; aynı durumun geçerliliğini korumasına rağmen bugün Özal’ın kararlığını gösterecek bir iradenin varlığını sorguladığını vurgulamıştır” ifadeleri yer aldı.

“Kürtlerin bir hukuku olacak mıdır?”

Öcalan’ın Kürtlerin başka bir devlete ihtiyacı olmadığını savunduğu vurgulanan açıklamada, ”Sayın Öcalan olağanüstü bir çabayla devletin ve devlet aklının çözümlemesini yaparken; şovenist aklın ürünü olan sahte, uydurma, yalan tarihe karşı gerçek tarihe ve tarihsel Türk-Kürt ilişkilerine uygun bir şekilde Kürtlere yer açmaya çalıştığını belirtmiştir. Bu çerçevede Kürtlerin başkaca bir devlete ihtiyacı olmadığını; ancak 'Kürtlerin bir hukuku olacak mıdır?' diye de sorduğunu ifade etmiştir. Devamla kırk yıldır Kürtlerin özgür yaşam, özgür insan, özgür toplum arayışını gözeten bir Kürt aklını da oluşturmaya çalıştığını ifade etmiştir” denildi.

8 yıl avukatlarıyla görüşmesine izin verilmeyen Öcalan’a, HDP Milletvekili Leyla Güven ve bazı tutukluların yaptığı açlık grevi sonrası, mayıs ayında görüşme izni verilmişti.

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