Öcalan’dan 'Çözüm İçin Hazırım' Mesajı

İmralı F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dün avukatları ile yaptığı görüşmenin detayları avukatları tarafından açıklandı. Avukatların Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Öcalan’ın çözüm için hazır olduğu belirterek, “Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de devlet aklı da gereğini yapmalıdır” dedi.

Öcalan’ın, çabalarının sabote edildiğini düşündüğünü savunan avukatların açıklamasında, ”Sayın Öcalan çatışma ve savaş politikalarındaki ısrar nedeniyle yaşanan gidişatı kaygı verici görmektedir. Kırk yıldır yaşanan insani, siyasal, ekonomik kayıplara işaret ederek bölgesel durum itibariyle aynı politikada ısrarın daha ağır sonuçlar ortaya çıkaracağını herkesin görmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kendisinin demokratik çözüm çabalarının Özal döneminden bugüne kontrgerilla tarafından sabote edildiğinin bilindiğini; çözüm karşıtı bu güçlerin bugün de aynı olmasa da savaş çıkaracak düzeyde bir potansiyeli taşıdıklarını söylemektedir. Özal’ın 1993 yılında 'savaşla çözüm olmaz' sözüne atıfla; aynı durumun geçerliliğini korumasına rağmen bugün Özal’ın kararlığını gösterecek bir iradenin varlığını sorguladığını vurgulamıştır” ifadeleri yer aldı.