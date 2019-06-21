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Öcalan'ın avukatlarından "mektup" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Asrın Hukuk Bürosu, dün Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklanan teröristbaşı Öcalan'ın mektubunu kamuoyuyla paylaştı - Hukuk Bürosunun açıklamasından: - "Öcalan, güncel tartışmalar bağlamında demokrasi ittifakının ikilemlere taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini belirtirken HDP'nin üçüncü yolu esas alarak bunu koruması gerektiğini ifade etmiştir"

İSTANBUL (AA) - Asrın Hukuk Bürosu, dün Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından paylaşılan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı mektubunu paylaştı.

İmralı'da teröristbaşı Öcalan'la görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın kendisinin iki avukatına el yazısıyla bir sayfalık açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Bugün uzun bir değerlendirme yaptık Abdullah Öcalan'la İmralı hapishanesinde. Görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde o açıklandığını sanmaktaydı fakat bizden öğrenmiş oldu ki 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama henüz yayınlanmamış. Abdullah Öcalan bunu öğrendiğinde tepki gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan'ın kendisine avukatlarına atfen bir not verdiğini dile getiren Özcan, avukatlarının telefonlara cevap vermediğini söylemiş ve bu sebeple avukatlarıyla birlikte yapılması planlanan açıklamayı tek başına yapmak durumunda kaldığını aktarmıştı.

Asrın Hukuk Bürosundan da bugün yapılan yazılı açıklamada, müvekkilleri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde, 18 Haziran tarihinde avukat görüşmesi gerçekleştirildiği anlatıldı.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın diğer görüşmelerde olduğu gibi bu görüşmede de birçok konuda değerlendirme yaptığı ve görüşlerini paylaştığı belirtilen açıklamada, "Bu konular genel olarak açlık grevleri, Türk-Kürt ilişkileri, Kürt tarihi, kişiliği, kültürü, Suriye, Kuzey Suriye'deki durum ve olasılıklar, demokratik siyaset-demokratik ittifak, imkan ve yöntemleri, Türkiye'deki güncel siyaset ve olası gelişmelere dair olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Öcalan'ın aynı zamanda güncel siyaset ve olası gelişmelerle ilgili bir metin kaleme aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu metnin de görüşmelerin içeriğiyle birlikte öncelikli olarak metnin ilk muhatabı olan HDP ile paylaşılmasını ve görüşülmesini istemiştir. Bizler de Öcalan'ın talebi doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri ve yazılı görüşmeden sonra HDP kurulları ve yetkilileri ile paylaşarak 21 Haziran 2019 Cuma günü kamuoyunu bilgilendirme planlaması yaptık.

Bu konuda belirttiğimiz muhataplar dışında bir paylaşımımızın olmadığını da özellikle belirtmek isteriz. Biz kendi planlamamız doğrultusunda hazırlıklarımızı ve görüşmelerimizi yaparken Ali Kemal Özcan isimli kişinin basınla paylaşımlarını gördük. Özcan, perşembe akşam saatlerinde büromuz avukatları ile temas kurmaya çalışarak, İmralı'da görüşme yaptığını iddia etmiştir. İmralı'ya avukat olmayan bir kişinin götürüleceğine dair bir bilgiye sahip değildik. 2 Mayıs tarihinden bu yana gerçekleşen tüm görüşmelerde uyguladığımız üzere müvekkilimizin mesajlarını önce muhataplarıyla akabinde kamuoyuyla paylaşan bir tutum içerisindeyiz. Müvekkilimizin duruşu ve sözlerinin toplumsal politik bağlamda taşıdığı önemin bilincindeyiz. ve açıklamalarımızda da bu sorumluluğu ve dikkati sergileme çabasındayız. Dolayısıyla 2 Mayıs'tan bu yana yoğunlaştığı haliyle İmralı ve müvekkilimiz hakkında bizimle temasa geçmeye çalışan her kişi ve kuruma karşı da bu dikkat ve sorumlulukla yaklaşmak zorundayız. Özcan'ın gerçekleştirdiğini söylediği görüşmesine dair ifade ettiği hususlar, bunları kamuoyuyla paylaşma biçimi ve kullandığı kavramlar kendisini bağlayacak hususlardır."

Müvekkille görüşmeden bunları teyit etmek veya bunlara yanıt vermek durumunda olmadıkları belirtilen açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, 18 Haziran'daki görüşmelerde, kaleme aldığı metnin her bir cümlesinin bir kitap mahiyetinde olduğu iddia edildi. Açıklamada, Öcalan'ın metnin içeriğiyle birlikte değerlendirilmesi gereken görüş ve önerilerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çözüm odaklı daha geniş mesajlarının olacağını ve kendisinin de buna 'umut' dediğini ifade etmiştir. Daha önceki görüşmelerde de kutuplaştırıcı dile yaptığı vurguyu yinelemiş, üçüncü yolu korumaları gerektiği belirtilmiştir. Öcalan, güncel tartışmalar bağlamında demokrasi ittifakının ikilemlere taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini belirtirken HDP'nin üçüncü yolu esas alarak bunu koruması gerektiğini ifade etmiştir. Bu iki kutuplu halin, cumhuriyetin kurulmasından beri var olduğunu ve bu koşullarda bir demokrasi ittifakı ve üçüncü çizgi olarak HDP gibi bir parti kurmanın ve yürütmenin tehlikeli ve büyük bir cesaret işi olduğunu söylemiştir.

Bir demokratik ittifak olarak HDP'nin cesaretle ve akılla bir katalizör gibi tüm siyasi yapıları demokratikleşmeye çağıracak, demokratik müzakere ve çözüm siyaseti geliştirmesi gerektiğini paylaşmıştır. Öcalan, HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışının güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini ifade ederken toplumsal uzlaşıyı kastettiğini, kutuplaştırmaya ikili duruma tuz biber olunmaması gerektiğini söylemiştir."

- "HDP kendi yolunu koruması gerekir"

Açıklamada, Öcalan'ın, kutuplaşma siyasetinin, hakaret söylemleri ve demagoji ile bir çatışma ve savaş siyaseti olduğunu aktararak, HDP'nin kendi yolunu koruması gerektiğini, HDP'nin çalışmalarını kendisinin yaptığını ve kararlarını HDP'nin vereceğini söylediği ifade edildi.

Açıklamada, Öcalan'ın Suriye konusunda Kürtlerin Araplar ve diğer halklarla birlikte inşayı esas alan siyasetle birlikte Suriye devletini Anayasal çözüme ikna etmelerini önemli gördüğü kaydedildi.

Asrın Hukuk Bürosu açıklamanın devamında, dün Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklanan mektubu da kamuoyuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Asrın Hukuk Bürosu İmralı Cezaevi

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