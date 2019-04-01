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Öcalan’ın memleketi Halfeti'de, AK Parti kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

 TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum yeri olan ve 20 yıldır HADEP, CHP ve DBP'li başkanların yönetttiği Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanlığı'nı dün yapılan seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı AK Partili Şeref Albayrak kazandı.

Öcalan’ın memleketi Halfeti'de, AK Parti kazandı

ŞANLIURFA, (DHA) - TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum yeri olan ve 20 yıldır HADEP, CHP ve DBP'li başkanların yönetttiği Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanlığı'nı dün yapılan seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı AK Partili Şeref Albayrak kazandı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın doğum yeri olan Halfeti'nin DBP'li belediye başkanı Mustafa Bayram, 2016 yılında terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu gelişmenin ardından Halfeti Belediye Başkanlığı görevine ilçe Kaymakamı Şeref Albayrak 'kayyum' olarak atandı.
Belediye başkanlığı görevine başlamasının ardından yaptığı alt ve üst yapı çalışmalarıyla çehresini değiştirdiği ilçenin sempatisini kazanan Şeref Albayrak, dün yapılan seçimlere de Cumhur İttifakı ortak adayı olarak katıldı. 20 yıldır HADEP, CHP, DBP'li başkanların yönettiği ilçedeki 22 bin 48 kişi dün kurulan 110 sandığa giderek tercihlerini yaptı. Yapılan seçim sonunda Cumhur İttifakı adayı AK Partili Şeref Albayrak, 11 bin 172 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre Halfeti'nin yeni belediye başkanı oldu. HDP'nin adayı Abdurrahman Çiftçi ise seçimde 7 bin 640 oyda kaldı. Halfeti'nin yeni başkanı Albayrak, Halfeti'de ayırım yapmadan herkese hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, kendisine verilen desteğe teşekkür etti.
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