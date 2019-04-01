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Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti kayyum aday ile girdiği seçimleri farklı kazandı.

Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti kayyum aday ile girdiği seçimleri farklı kazandı. Yaklaşık 30 yıldır HDP çizgisindeki partilerin dışında hiçbir partinin belediyeyi kazanamadığı Halfeti’de AK Partiden aday gösterilen kayyum kaymakam Şeref Albayrak, en yakın rakibi HDP’ye yüzde 17’lik bir fark atarak belediye başkanı seçildi.
Öcalan’ın memleketine kayyum formülü
Terörist başı Abdullah Öcalan’ın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yaklaşık 30 yıldır HDP ve onun çizgisindeki partilerin dışında herhangi bir parti belediye başkanı çıkaramıyor. 2016 yılında devlet tarafından kayyum belediye başkanı atandıktan sonra ilçenin çehresinde ciddi değişimler yaşandı. Bu fırsatı iyi değerlendiren AK Parti, belediyeye kayyum olarak atanan Kaymakam Şeref Albayrak’ı 31 Mart seçimleri için belediye başkan adayı olarak gösterdi.
HDP’ye fark attı
Toplam 27 bin 30 seçmeni bulunan Halfeti’de 22 bin 48 kişi 110 sandıkta oy kullandı. Toplam 6 adayım yarıştığı seçimlerde AK Parti ile HDP arasında çekişme yaşandı. AK Partili Şeref Albayrak’ın HDP’nin adayı Abdurrahman Çiftçi’nin önünde başladığı seçimlerde, sandıklar açıldıkça aradaki fark arttı. Oy sayma işlemlerinin tamamlandığı Halfeti’de AK Partinin adayı Şeref Albayrak 11 bin 172 oy ile yüzde 54.92 oranı elde ederken HDP’nin adayı Abdurrahman Çiftçi ise 7 bin 640 oy alarak yüzde 37.56’da kaldı. Diğer adaylardan hiç birinin yüksek oy alamadığı seçimleri 30 yıl aradan sonra AK Parti kazanmayı başardı.

Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı

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