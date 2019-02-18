Öcalan’ın yakalanmasını bahane ederek eylem yapan 4 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçebinde terör örgütü PKK/KCK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek eylem yaptıkları iddiasıyla gözaltına 14 kişiden 4’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 15 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek Barbaros Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında araştırmalar sonucu molotof kokteyli atarak eylem yaptıkları tespit edilen toplam 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı, 2’si savcılıkça serbest bırakıldı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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