Ocean Viking: 104 göçmen 12 gün sonra karaya ulaşabildi

Yardım gemisi Ocean Viking tarafından Akdeniz'de kurtarılmalarının ardından limana yanaşmalarına izin verilmemesi nedeniyle 12 gündür denizde bekletilen 104 göçmen sonunda bu sabah İtalya'ya getirildi. Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee kuruluşlarının yardım gemisi Ocean Viking, Libya'dan Avrupa'ya doğru denize açılan 104 göçmeni 18 Ekim'de kurtarmıştı. Kurtarma operasyonunun ardından Ocean Viking'in güvenli liman açılması taleplerine İtalya ve Malta'dan günlerce olumlu yanıt gelmemişti. İtalya İçişleri Bakanlığı 11 günün sonunda dün, geminin Sicilya adasındaki Pozzallo limanına yanaşmasına onay vermişti. Bakanlığın izni sonrası Ocean Viking bu sabah Pozzallo limanına yanaştı ve 104 göçmen 12 gün sonra karaya ulaşabildi. Gemideki 104 kişiden 41'inin 18 yaşın altında olduğu, bunların arasında iki ve 11 aylık iki bebeğin de bulunduğu belirtiliyordu. Gemide ayrıca iki hamile kadın da bulunuyordu. Bu 104 kişinin, Fransa, Almanya ve İtalya arasında dağıtılması için bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Öte yandan 26 Ekim'de yaptığı operasyonla 90 kişiyi denizden kurtaran Alan Kurdi gemisi de hala güvenli bir liman açılmasını bekliyor. Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye tarafından işletilen gemiye, 2015'te Bodrum'da sahile cansız bedeni vuran 3 yaşındaki Suriyeli bebek Alan Kurdi'nin adı verilmişti. Liman izni için yerel seçimler mi beklendi? İtalya, bir önceki aşırı sağcı-popülist hükümet döneminde yürürlüğe sokulan göç karşıtı yasalarla, uluslararası yardım kuruluşlarının gemilerine limanlarını kapamaya başlamıştı. Lig-5 Yıldız Hareketi hükümeti geçen Ağustos ayında çökmüş, yerine merkez soldaki Demokratik Parti ile yine popülist 5 Yıldız Hareketi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti iş başına gelmişti. Yeni hükümet göç konusunda nispeten daha ılımlı mesajlar verse de önceki hükümetin koyduğu yasaları değiştirmiş ya da geri çekmiş değil. İtalyan devlet kanalı RaiNews24, Ocean Viking'e liman izninin, geçen Pazar günü yapılan bölgesel yönetim seçimlerinin ardından geldiğine dikkat çekti. Umbria bölgesinde yapılan seçim öncesinde iktidardaki Demokratik Parti ve 5 Yıldız Hareketi'nin oy kaybetme korkusuyla gemiye liman açmayı ertelemiş olabileceği yorumu yapıldı.