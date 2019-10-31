HABER

Ocean Viking: 104 göçmen 12 gün sonra karaya ulaşabildi

31.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Yardım gemisi Ocean Viking tarafından Akdeniz'de kurtarılmalarının ardından limana yanaşmalarına izin verilmemesi nedeniyle 12 gündür denizde bekletilen 104 göçmen sonunda bu sabah İtalya'ya getirildi. Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee kuruluşlarının yardım gemisi Ocean Viking, Libya'dan Avrupa'ya doğru denize açılan 104 göçmeni 18 Ekim'de kurtarmıştı.

Ocean Viking: 104 göçmen 12 gün sonra karaya ulaşabildi

Yardım gemisi Ocean Viking tarafından Akdeniz'de kurtarılmalarının ardından limana yanaşmalarına izin verilmemesi nedeniyle 12 gündür denizde bekletilen 104 göçmen sonunda bu sabah İtalya'ya getirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee kuruluşlarının yardım gemisi Ocean Viking, Libya'dan Avrupa'ya doğru denize açılan 104 göçmeni 18 Ekim'de kurtarmıştı. Kurtarma operasyonunun ardından Ocean Viking'in güvenli liman açılması taleplerine İtalya ve Malta'dan günlerce olumlu yanıt gelmemişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı 11 günün sonunda dün, geminin Sicilya adasındaki Pozzallo limanına yanaşmasına onay vermişti. Bakanlığın izni sonrası Ocean Viking bu sabah Pozzallo limanına yanaştı ve 104 göçmen 12 gün sonra karaya ulaşabildi.

Gemideki 104 kişiden 41'inin 18 yaşın altında olduğu, bunların arasında iki ve 11 aylık iki bebeğin de bulunduğu belirtiliyordu. Gemide ayrıca iki hamile kadın da bulunuyordu.

Bu 104 kişinin, Fransa, Almanya ve İtalya arasında dağıtılması için bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Öte yandan 26 Ekim'de yaptığı operasyonla 90 kişiyi denizden kurtaran Alan Kurdi gemisi de hala güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye tarafından işletilen gemiye, 2015'te Bodrum'da sahile cansız bedeni vuran 3 yaşındaki Suriyeli bebek Alan Kurdi'nin adı verilmişti.

Liman izni için yerel seçimler mi beklendi?

İtalya, bir önceki aşırı sağcı-popülist hükümet döneminde yürürlüğe sokulan göç karşıtı yasalarla, uluslararası yardım kuruluşlarının gemilerine limanlarını kapamaya başlamıştı. Lig-5 Yıldız Hareketi hükümeti geçen Ağustos ayında çökmüş, yerine merkez soldaki Demokratik Parti ile yine popülist 5 Yıldız Hareketi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti iş başına gelmişti. Yeni hükümet göç konusunda nispeten daha ılımlı mesajlar verse de önceki hükümetin koyduğu yasaları değiştirmiş ya da geri çekmiş değil.

İtalyan devlet kanalı RaiNews24, Ocean Viking'e liman izninin, geçen Pazar günü yapılan bölgesel yönetim seçimlerinin ardından geldiğine dikkat çekti. Umbria bölgesinde yapılan seçim öncesinde iktidardaki Demokratik Parti ve 5 Yıldız Hareketi'nin oy kaybetme korkusuyla gemiye liman açmayı ertelemiş olabileceği yorumu yapıldı.

Geleneksel olarak sol partilere oy veren Umbria bölgesindeki seçimlerde, yaklaşık yarım asır sonra ilk kez sağ partiler zafer kazanmıştı. Aşırı sağcı Lig liderliğindeki sağ ittifak oyların yüzde 57'sini almıştı.

Malta'da ön anlaşmaya varılmıştı

İtalya ve Malta gibi Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşan göçmenlerin ilk durakları olan ülkeler, diğer AB ülkelerini göç konusunda kendisini yalnız bırakmakla suçluyor. İtalya, Malta, Fransa ve Almanya İçişleri Bakanları, geçen Eylül ayında Malta'da yaptıkları zirvede bu soruna çözüm getirebilmek için bir ön anlaşma imzalamıştı.

Deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin kabulü ve dağıtımıyla ilgili anlaşmayla, göçmenleri kurtaran gemilerin günlerce denizde bekletilmesinin önüne geçilmesi umuluyordu. Ancak bu anlaşmanın ardından da, göçmenlerin hangi limana götürüleceği ve hangi ülkelere dağıtılacağını belirleyecek otomatik bir mekanizma henüz işler hale getirilmedi.

Ocean Viking gemisini işleten kurumlardan SOS Mediterranee'nin Yardımcı Direktörü Louise Guillaumat gemiye liman izni çıkmasından önce yaptığı açıklamada, "Avrupalı liderler son 4 ayda 3 kez bir araya gelerek, Orta Akdeniz'de kurtarılan insanlar için bir tasfiye ve dağıtım mekanizması oluşturulması konusunda istekli olduklarını gösterdi. Ancak bugün hala 104 kişi bir kurtarma gemisinde belirsizlik içinde" demişti.

Guillaumat, Avrupa ülkelerinden daha fazla dayanışma beklediklerini de söylemişti.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Avustralya'da orman yangınları: 'Yüzlerce koala ölmüş olabilir'Avustralya'da orman yangınları: 'Yüzlerce koala ölmüş olabilir'
Belçikalı politikacının sözleri 'ırkçılık' tartışmasına yol açtı: 'Bazı mahalleler diğer gruplar tarafından işgal edildi, kendi halkımız mahrum bırakıldı'Belçikalı politikacının sözleri 'ırkçılık' tartışmasına yol açtı: 'Bazı mahalleler diğer gruplar tarafından işgal edildi, kendi halkımız mahrum bırakıldı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lavrov'dan 'Türkiye ve Suriye orduları çatıştı' iddiasına dair açıklama

Lavrov'dan 'Türkiye ve Suriye orduları çatıştı' iddiasına açıklama

Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

Twitter'dan önemli 'siyaset' kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

SDG'den Suriye ordusunun davetine ret

Afrin'de intihar saldırısı!

Pazar yerinde intihar saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

Meksika'da hapishanede isyan: 6 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.