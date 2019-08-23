HABER

Ocean Viking gemisindeki göçmenler için çözüm bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisindeki göçmenler Malta'dan Avrupa'ya dağıtılacak - Malta Başbakanı Joseph Muscat: - "Bütün göçmenler, diğer üye ülkeler Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında dağıtılacak. Hiçbiri Malta’da kalmayacak"

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin Malta üzerinden dağıtılması konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa ve Almanya ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Akdeniz’de farklı operasyonlarda kurtardığı 356 göçmenle iki haftadır denizde seyreden ve bu sırada Avrupa devletlerine sık sık “güvenli liman” çağrısında bulunan Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin akıbeti belli oldu.

Başbakan Muscat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu, Fransa ve Almanya ile yaptıkları görüşmelerin ardından Malta’nın Ocean Viking gemisinin yasal haklarına dokunmadan çözümün bir parçası olmayı kabul ettiğini belirtti.

Muscat, "Malta, bu insanları, kara sularımız dışında Malta Silahlı Kuvvetleri gemilerine transfer edecek, oradan da kıyıya getirecek. Bütün göçmenler, diğer üye ülkeler Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında dağıtılacak. Hiçbiri Malta’da kalmayacak." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da Malta'nın kararının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malta Başbakanı Muscat’ın açıkladığı çözümü memnuniyetle karşıladığını belirtti ve göçmenleri alacak olan Fransa, Almanya, Portekiz, Romanya, Lüksemburg ve İrlanda’yı gösterdikleri dayanışmadan ötürü övdü.

Ocean Viking gemisi, önceki gün ilginç bir eyleme imza atarak, Akdeniz’de izlediği rotayla kalp motifi çizerek, "acil güvenli liman" çağrısını yinelemişti.

Ocean Viking, göçmenleri taşımak için daha önce İtalya ve Malta’ya başvurmuş, Malta olumsuz yanıt verirken, İtalya cevap dahi vermemişti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, geminin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Dinimizde kadının canı, hakları dokunulmazdır ve emanettir”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Dinimizde kadının canı, hakları dokunulmazdır ve emanettir”
Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdıRahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Joseph Muscat malta Ocean Viking

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

Ordu'da şiddetli yağış mahalle ve evlerde su baskınlarına yol açtı

Meteoroloji uyarmıştı! Mahalle ve evleri su bastı

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.