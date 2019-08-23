Ocean Viking gemisindeki göçmenler için çözüm bulundu

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin Malta üzerinden dağıtılması konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa ve Almanya ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Akdeniz’de farklı operasyonlarda kurtardığı 356 göçmenle iki haftadır denizde seyreden ve bu sırada Avrupa devletlerine sık sık “güvenli liman” çağrısında bulunan Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin akıbeti belli oldu.

Başbakan Muscat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu, Fransa ve Almanya ile yaptıkları görüşmelerin ardından Malta’nın Ocean Viking gemisinin yasal haklarına dokunmadan çözümün bir parçası olmayı kabul ettiğini belirtti.

Muscat, "Malta, bu insanları, kara sularımız dışında Malta Silahlı Kuvvetleri gemilerine transfer edecek, oradan da kıyıya getirecek. Bütün göçmenler, diğer üye ülkeler Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında dağıtılacak. Hiçbiri Malta’da kalmayacak." ifadelerini kullandı.