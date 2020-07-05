"Ocean Viking"deki sığınmacılar İtalyan gemisine alınacak

Bir haftayı aşkın süredir Akdeniz'de beklemede olan kurtarma gemisi "Ocean Viking"deki 180 sığınmacının bir İtalyan karantina gemisine alınacağı bildirildi. Sığınmacıları muayene etmek üzere "Ocean Viking"e Sicilya'dan bir tıbbi yardım ekibinin gönderildiğini belirten İtalyan İçişleri Bakanlığı şu ana dek ciddi bir sağlık probleminin tespit edilmediğini ve gemideki durumun da sakinleştiğini açıkladı. Bakanlık, sığınmacıların tamamına koronavirüs testi uygulandıktan sonra Pazartesi "Moby Zaza" adlı gemiye alınacağını açıkladı. Söz konusu geminin şu anda Sicilya’nın liman şehri Porto Empedocle’da bulunduğu belirtildi.

"Denizin ortasında bırakıldık"

Ocean Viking’den Cuma günü acil yardım çağrısı yapılmıştı. İnsani yardım örgütü SOS Méditerranée, gemideki durumun giderek kötüleştiğini, çok sayıda intihar girişimi olduğunu ve ne personelin ne de sığınmacıların güvenliğini sağlayamayacak bir noktaya geldiklerini belirtmişti.

En az 25’i çocuk 180 kişilik sığınmacı grubunun, 25-30 Haziran tarihleri arasında denizden kurtarıldığı ve kimilerinin bir haftayı aşkın süredir belirsizlik içinde beklemede olduğu kaydedilmişti. İtalya ve Malta, Sicilya açıklarında beklemede olan insani yardım gemisinin kendi limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.