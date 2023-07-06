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OceanGate şirketi, Titan felaketi sonrası tüm faaliyetlerini durdurdu!

06.07.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

OceanGate şirketi, Titan felaketi sonrası tüm faaliyetlerini durdurdu!

OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.

ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
denizaltı titan

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