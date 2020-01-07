Oceanman ikinci kez Türkiye’de düzenleniyor

Dört kıtadan 18 ülkeyi kapsayan dünyanın en büyük uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Serisi Oceanman, 9-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında ikinci kez turizmin önemli merkezlerinden biri olan Alanya’da gerçekleşecek. Manş’ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü ABD’li Sarah Thomas da etkinliğin onur konuğu olarak Türkiye’ye geliyor.

Daha önce İspanya, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Meksika, Rusya gibi ülkelerde yapılan uluslararası Açık Su Yarışları Serisi Oceanman, Türkiye’de ikinci kez Antalya, Alanya’da düzenleniyor. Meme kanserini yenen ve Manş’ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü unvanına sahip ABD’li Sarah Thomas da etkinliğin onur konuğu olarak Türkiye’ye geliyor. 18 yaş altı için 500 metreden başlayıp, yetişkinler için 2, 5 ve 10 km gibi farklı mesafelere göre farklı yarış kategorileri bulunan Oceanman’e, kayıt olduğu mesafeyi tamamlayabilecek yeterli kapasitede olduğunu düşünen herkes katılabiliyor. Kayıtların 4 Mayıs’a kadar devam edeceği etkinlikte kayıt ücretleri mesafelere ve kayıt dönemlerine göre değişiyor.