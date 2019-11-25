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Oda Başkanının performansı 'Babuşki'leri gölgede bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2019 12:45 | Son Güncelleme

 Rusya'da, Orenburg El Sanatları Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Buranovskiye Babuşki müzik grubunun bir etkinlikte şarkı söylediği sırada sahnede dans etmeye başladı.

Rusya, (DHA)- Rusya'da, Orenburg El Sanatları Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Buranovskiye Babuşki müzik grubunun bir etkinlikte şarkı söylediği sırada sahnede dans etmeye başladı. Dikkat çekici bir performans sergileyen başkan bir süre sonra görevli bir kadın tarafından sahneden indirildi.
Rusya'nın Orenburg şehrinde düzenlenen Orenburg Avrasya'nın Kalbi (Orenburg- Heart of Eurasia) etkinliğinin son gününde, müzik grubu Buranovskiye Babuşki'nin sahnedeki performansı sırasında, Orenburg El Sanatları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Evgeny Larin sahnenin sol tarafında dans etmeye başladı. Sahnede dans ederken son derece eğlendiği görülen Yönetim Kurulu Başkanı Larin, bir süre sonra görevli bir kadın tarafından sahneden alındı.
Yerel medya, sahnedeki performanslarından sonra müzik grubunun, Larin'e sahnedeki dansından dolayı teşekkür ettiğini ve hediye verdiğini yazdı.
Buranovskiye Babuşki müzik grubu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Party For Everybody' isimli parçayla Rusya'yı temsil etmiş ve ikinci olmuştu.

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