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Oda Başkanı'nın taksi şoförünü dövdüğü iddiasına 'kameralı' yalanlama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 00:20 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, taksi şoförlüğü yapan İrfan Geçer'in, sosyal medyada eleştirdiği İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık tarafından makam odasında darp edildiği iddiasıyla ilgili Oda yönetimi, Geçer'in oda binasını giriş ve çıkış yaptığı görüntüleri paylaşarak, "Söz konusu kişinin, elleri cebinde bir şekilde makam odasından ve binadan çıkış yaptığı görülmektedir" açıklamasını yaptı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, taksi şoförlüğü yapan İrfan Geçer'in, sosyal medyada eleştirdiği İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık tarafından makam odasında darp edildiği iddiasıyla ilgili Oda yönetimi, Geçer'in oda binasını giriş ve çıkış yaptığı görüntüleri paylaşarak, "Söz konusu kişinin, elleri cebinde bir şekilde makam odasından ve binadan çıkış yaptığı görülmektedir" açıklamasını yaptı.

İzmir'de, taksicilik yapan İrfan Geçer, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, sosyal medyadan eleştirdiği İzmir Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Celil Anık ile görüşmek üzere Oda binasına gitti. Anık'ın odasında, 8 dakika vakit geçiren İrfan Geçer, daha sonra binadan ayrıldı. Geçer, bu sırada Oda Başkanı Anık ve yanındaki üç-dört kişi tarafından hakarete uğrayıp, darp edildiğini ileri sürerek, polise gidip şikayetçi oldu. Geçer, başında sargı bulunan ve darp edildiğini iddia ettiği fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.

'APAÇIK İFTİRA'

Gelişmeler üzerine, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası açıklama yaparak, iddiaları yanıtladı. İrfan Geçer'in kafasındaki bandajın amatörce kurgulanmış olduğu izlenimini verdiği ileri sürülen açıklamada, "İrfan Geçer'in, darp edildiğini iddia ettiği İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na 30 Eylül Pazartesi günü saat 14.17'de girdiği ve 8 dakika sonra elleri cebinde, rahat tavırlarla çıktığı güvenlik kamerası kayıtlarında görülüyor. Bizler apaçık iftira atan bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu iddiayı ispat etmekle mükellefler. Hem bu kişi hem de arkalarında kimler varsa yargı önünde hesap verecekler. 3 bine yakın üyesi olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na ve mesleğimize zarar verenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Esnafın hakkını, hukukunu korumayı dün olduğu gibi yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yalanlar, iftiralar bizi yolumuzdan kesinlikle geri çeviremez" denildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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