Oda başkanlığı seçiminde kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurul toplantısı ve başkanlık seçiminin ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 1 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, yaralılar Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, 5 adayın yarıştığı seçimde 66 delegenin 32'sinin oyunu alan İbrahim Emiroğlu'nun Afşin Ziraat Odasının yeni başkanı olduğu öğrenildi.

