Oda başkanlığı seçiminde kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurul toplantısı ve başkanlık seçiminin ardından taraflar arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında 1 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, yaralılar Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, 5 adayın yarıştığı seçimde 66 delegenin 32'sinin oyunu alan İbrahim Emiroğlu'nun Afşin Ziraat Odasının yeni başkanı olduğu öğrenildi.
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