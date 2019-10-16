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Oda, borsa ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, harekata destek verdi

SİVAS (AA) - Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir ile Kırşehir'de oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Ticaret Borsasının yanı sıra çok sayıda STK ve odanın katılımıyla, KAYSO'da basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, harekat kararının arkasında olduklarını belirtti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayıp devam eden bu operasyonlarla Türkiye'nin terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini dile getiren Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda sivil ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir."

Konuşmaların ardından Kayseri Kalesi önüne gelen iş insanları ve STK temsilcileri, vatandaşlara evlerine ve iş yerlerine asmaları için Türk bayrağı dağıttı.

- Sivas

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Akpolat, odanın konferans salonunda yaptığı basın açıklamasında, harekatın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Devletin aldığı kararın arkasında olduklarını ve harekatı desteklediklerini belirten Akpolat, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşru ve uluslararası hukuka uygundur." dedi.

Açıklamaya kentteki oda ve borsaların başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, odanın konferans salonunda yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakkını kullandığını söyledi.

Harekatın evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını ifade eden Varlı, "Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda, sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır." diye konuştu.

- Niğde

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda, STK, oda ve borsa başkanlarının katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklama metnini okuyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, vatandaşları, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bölgede yaşayanların Türkiye'nin komşusu olduğuna dikkati çeken Katırcıoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

- Yozgat

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, odanın toplantı salonunda, kentteki sendika, oda ve borsa başkanları adına basın açıklamasını okudu.

Harekatı desteklediklerini dile getiren Çelik, "Harekatın amacı, bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskısı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız." dedi.

- Nevşehir

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş da Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığı basın açıklamasında, uluslararası hukuka uygun olan harekatı desteklerini söyledi.

Salaş, masum insanları katleden terör gruplarına sessiz kalınamayacağını vurguladı.

- Kırşehir

Kırşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda açıklama metnini okuyan Mucur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferhat Çağlayan ise huzur ve kardeşlikten yana olduklarını ifade etti.

Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekatın bölge halkı tarafından da desteklendiğine işaret eden Çağlayan, "Gün sessiz kalma günü değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

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