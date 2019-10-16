Oda, borsa ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

SİVAS (AA) - Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir ile Kırşehir'de oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Ticaret Borsasının yanı sıra çok sayıda STK ve odanın katılımıyla, KAYSO'da basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, harekat kararının arkasında olduklarını belirtti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayıp devam eden bu operasyonlarla Türkiye'nin terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini dile getiren Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda sivil ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir."