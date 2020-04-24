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Oda TV soruşturmasında dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 20:12 | Son Güncelleme

Libya’da ölen MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle açılan soruşturmada 6’sı tutuklu 8 kişi hakkında dava açıldı.

MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, Libya'da görev yaparken hayatını yitiren MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşları ile faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Aralarında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel'in de olduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 sanık hakkında kamu davası açıldı.

Şüphelilerin TCK’nın 329/1. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede MİT TIR’ları benzetmesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, dava konusu olayda "FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası" ile aynı yöntemin izlendiği savunuldu. Şüphelilerin "organize bir şekilde gerçekleştirdikleri" eylem ile Türkiye'nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı belirtildi.

Gazeteciler hakkında soruşturma Oda TV adlı internet sitesinde 3 Mart’ta yayınlanan "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberinde MİT mensuplarına yönelik gizli bilgi ve fotoğrafları yayınlandığı gerekçesiyle başlatmıştı.

DHA/ÖA,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

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