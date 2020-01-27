HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oda ve borsalardan gönderilen 40 tır yardım malzemesi deprem bölgesinde

Oda ve borsalardan gönderilen 40 tır yardım malzemesi deprem bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki ticaret ve sanayi odaları ile borsaların depremzedeler için gönderdiği 40 tır dolusu yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştı.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için oda ve borsaların gönderdiği yardım ve ihtiyaç malzemeleri konusunda açıklama yaptı.

Türkiye genelindeki ticaret ve sanayi odaları ile borsaların depremzedeler için gönderdiği 40 tır dolusu yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştı.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için oda ve borsaların gönderdiği yardım ve ihtiyaç malzemeleri konusunda açıklama yaptı. Sadıkoğlu, “Depremden zarar gören hemşerilerimizin yaralarının sarılması noktasında, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak seferber olduk. Depremin gerçekleştiği andan itibaren Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizdeki vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Hemşerilerimize yardım eli uzatmak için odamızda oluşturmuş olduğumuz koordinasyon merkezi çalışmalarını devam ettiriyor. Depremden etkilenen bölgelerimize yaklaşık 40 tır dolusu belirlemiş olduğumuz ihtiyaçlar doğrultusunda başta İstanbul, Ankara oda ve borsaları olmak üzere diğer oda ve borsalarımızdan gıdadan battaniyesine, giyeceğinden ısıtıcısına kadar yardım tırları gelmeye başladı. Malatya Valiliği, AFAD koordinasyon merkezine teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Sabahın ilk ışıklarından itibaren Malatyamız için seferber olan desteklerini esirgemeyen yaralarımızı sarmaya çalışan başta, TOBB üyelerine, koordinasyonu sağlayan TOBB Başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na tüm oda ve borsa başkanlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize has bu birlik ve beraberliğimizi yüce Rabbim muvaffak eylesin. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdilerSultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdiler
4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı
Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından fay yasası yeniden gündemde!

Elazığ'daki depremin ardından yine gündemde!

Beyoğlu’nda bir kişinin para dolu poşetini çalan kapkaççı 3 ay sonra yakalandı

Bu görüntüden 3 ay sonra yakalandı

Vicdansız anne, 40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı 'babasına ders vermek istedim' dedi

Vicdansız anne! 40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan deprem açıklaması: Rehberler destek için bölgede

Diyanet'ten deprem açıklaması: Manevi rehberlerimiz bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.