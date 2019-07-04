HABER

Odada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Odada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde odada kilitli kalan 3 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaman Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katında bulunan evlerinde çocuk odasında oynayan 3 yaşındaki Elifsu Durmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle odasında kilitli kaldı.

Aile üyelerinin kapıyı açamaması üzerine baba Mehmet Durmaz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapının zorlayarak açılmasının çocuğu korkutacağı düşüncesiyle binanın dışından kurtarma çalışması başlattı.

Evin penceresine araçtan uzatılan sepetli merdiven yardımıyla odaya giren itfaiye personeli, küçük kızı merdivenle aşağı indirerek ailesine teslim etti.

Ailesi küçük kızı su ve şeker vererek teselli etmeye çalıştı.

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Hırsızlar bunu da yaptıHırsızlar bunu da yaptı
Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildiCipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk ev itfaiye Kilit kurtarma Oda

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Valilik açıkladı! O iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.