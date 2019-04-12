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Odada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

RİZE'de ışık girmeyecek şekilde tasarladığı odada, 18 derecede buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üreten emekli öğretmen Recep Kaya'nın (64), bu yemle beslediği hayvanlarının süt verimi iki katına çıktı.

Odada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardı

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de ışık girmeyecek şekilde tasarladığı odada, 18 derecede buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üreten emekli öğretmen Recep Kaya'nın (64), bu yemle beslediği hayvanlarının süt verimi iki katına çıktı.
Dağsu Mahallesi'nde besicilik yapan emekli öğretmen ve motokros tutkunu Recep Kaya, artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma yaptı. Ahırın yanındaki 15 metrekarelik bölümü ışık girmeyecek oda haline getiren Kaya, ısıyı da 18 dereceye ayarladı. Recep Kaya, odada metal plakalar üzerinde buğday, arpa ve yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üretmeyi başardı. Üretimi geliştiren Kaya, odada 1 ayda protein oranı yüksek 3,5 ton yem elde etti. Recep Kaya, piyasa değerinin yarısının da altına mal olan yemle hayvanlarını besledi. Kaya'nın (64), kendi ürettiği yemle beslediği hayvanlarının süt verimi iki katına çıktı.
'40 LİRAYA MAL ETTİM'
Tavsiye üzerine yem üretimine başladığını belirten Recep Kaya, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine araştırma yaptım ve 15 metrekarelik ısı yalıtımlı, karanlık odada yem üretmeye başladım. 1 kilogram arpa, buğday ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogramlık yem ürettim. Hayvanlar bu yemi çok sevdi. Protein oranı yüksek. Büyükbaş hayvanlarım bu yemi büyük iştahla yiyor. 100 liraya aldığım yemi 40 liraya mal ettim. 40 liralık yemden 600 liralık protein elde ediyorum. 10 günde yemi üretiyorum. Hayvanlarımın süt verimi iki katına çıktı. Hayvanlarımın çok mutlu olduğunu görüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Odada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardıOdada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardıOdada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardıOdada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardı

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