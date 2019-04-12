HABER

Odada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

RİZE'de ışık girmeyecek şekilde tasarladığı odada, 18 derecede buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üreten emekli öğretmen Recep Kaya'nın (64), bu yemle beslediği hayvanlarının süt verimi iki katına çıktı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de ışık girmeyecek şekilde tasarladığı odada, 18 derecede buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üreten emekli öğretmen Recep Kaya'nın (64), bu yemle beslediği hayvanlarının süt verimi iki katına çıktı. Dağsu Mahallesi'nde besicilik yapan emekli öğretmen ve motokros tutkunu Recep Kaya, artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma yaptı. Ahırın yanındaki 15 metrekarelik bölümü ışık girmeyecek oda haline getiren Kaya, ısıyı da 18 dereceye ayarladı. Recep Kaya, odada metal plakalar üzerinde buğday, arpa ve yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üretmeyi başardı. Üretimi geliştiren Kaya, odada 1 ayda protein oranı yüksek 3,5 ton yem elde etti. Recep Kaya, piyasa değerinin yarısının da altına mal olan yemle hayvanlarını besledi. Kaya'nın (64), kendi ürettiği yemle beslediği hayvanlarının süt verimi iki katına çıktı. '40 LİRAYA MAL ETTİM' Tavsiye üzerine yem üretimine başladığını belirten Recep Kaya, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine araştırma yaptım ve 15 metrekarelik ısı yalıtımlı, karanlık odada yem üretmeye başladım. 1 kilogram arpa, buğday ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogramlık yem ürettim. Hayvanlar bu yemi çok sevdi. Protein oranı yüksek. Büyükbaş hayvanlarım bu yemi büyük iştahla yiyor. 100 liraya aldığım yemi 40 liraya mal ettim. 40 liralık yemden 600 liralık protein elde ediyorum. 10 günde yemi üretiyorum. Hayvanlarımın süt verimi iki katına çıktı. Hayvanlarımın çok mutlu olduğunu görüyorum" dedi.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Bu dondurmayı yiyenin ağzından duman çıkıyorBu dondurmayı yiyenin ağzından duman çıkıyor
Türk Diyanet Vakfı ve Malezya işbirliği ile İdlib’e insani yardımTürk Diyanet Vakfı ve Malezya işbirliği ile İdlib’e insani yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya Akyazı'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 3.9 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.