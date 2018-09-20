Odadaki düzenek polisleri bile şaşkına çevirdi: Çilek yetiştirecektim!

Teknik takibe alındığı bir şahısla birlikte tutuklanan Ahmet K. sorgusunda odayı çilek yetiştirmek için düzenlediğini öne sürdü. Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet K. adlı bir şüphelinin Kirazlıdere Mahallesi'nde evinde yaptığı aramada yaklaşık 5 gram esrarla içimi için düzenek buldu.

Bütün odaları arayan ekiplerin dikkatini çeken bölmenin açılmasıyla karşılaşılan malzemelerden sulama, aydınlatma ve izolasyon sistemi oluşturup esrar serasına dönüştürmeye çalıştığı saptandı.

Sorgusunda "Odada çilek yetiştirecektim" dediği öğrenilen Ahmet K. ile 3 aylık takip sonucu birlikte hareket ettiği belirlenen Mustafa T. adliyeye götürülmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

