Odaklanma problemini eğlenceli yöntemlerle aşın!

Birçok çocuk, dikkatini toplamakta zorluk çekiyor. Özellikle daha küçük çocuklar bunu yaşadığında, aileleri çocuklarının neden odaklanamadığını merak ediyor ve öğrenme zorluğu çekip çekmediğini anlamaya çalışıyor. Maalesef ki bu odak problemi kimsenin istemeyeceği sonuçlar yaratabiliyor.
ÇOCUĞUNUZUN ODAKLANMA PROBLEMİNİ OYUNLARLA ÇÖZEBİLİRSİNİZ
Odaklanma, kişinin dikkatini toplaması, beş duyu organı ile alınan verilerin o an yaptığı işe yönlendirilmesidir. Çocuğunuzun odaklanma ve Konsantrasyonu artırmak için duyuları kullanmak çok önemlidir.
- Çocuğunuzdan şişirilmiş balonu avucun içinde düşürmeden evin içinde dolaşma görevi verin.
- Çocuğunuza 1 dakika süreyle sessizce sadece ellerine odaklanarak el çırpmasını söyleyin. Bunu başardığında süreyi yavaş yavaş artırabilirsiniz.
- Sıralama ve odaklanma arasında sıkı bir bağlantı vardır. Dört beş maddelik bir yapılacaklar listesi hazırlayın ve çocuğunuza sırasıyla tekrarlattırın. Eğer kolaylıkla sıralama yapıyorsa sondan başa doğru söylemesini isteyin.
- Bir kağıt üzerine birtakım geometrik şekiller çizerek çocuğa bir dakika süreyle bakması isteyin. Daha sonra resim kapatın ve çocuğunuzdan hatırladıklarını çizmesi isteyin.
- Düzenli aralıklarla çocuğunuzla görsel eşleştirme oyunları oynayın.
- Çocuğunuzla birlikte yap-boz yapın.
- Çocuğunuzla odada olan bir nesneye bakarak, nesnenin şeklini çizmeye çalışın.
- Anlatılan bir hikayenin, masalın ya da kitabın çocuğunuz tarafından tekrar anlatılmasını isteyin.
- Çocuğunuzla resimler arasındaki farklılıkların tespit edildiği oyunlar oynayın.
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