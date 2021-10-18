Odaklanma problemini eğlenceli yöntemlerle aşın!

Birçok çocuk, dikkatini toplamakta zorluk çekiyor. Özellikle daha küçük çocuklar bunu yaşadığında, aileleri çocuklarının neden odaklanamadığını merak ediyor ve öğrenme zorluğu çekip çekmediğini anlamaya çalışıyor. Maalesef ki bu odak problemi kimsenin istemeyeceği sonuçlar yaratabiliyor.

ÇOCUĞUNUZUN ODAKLANMA PROBLEMİNİ OYUNLARLA ÇÖZEBİLİRSİNİZ

Odaklanma, kişinin dikkatini toplaması, beş duyu organı ile alınan verilerin o an yaptığı işe yönlendirilmesidir. Çocuğunuzun odaklanma ve Konsantrasyonu artırmak için duyuları kullanmak çok önemlidir.