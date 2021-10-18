HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Odaklanma problemini eğlenceli yöntemlerle aşın!

Odaklanma problemini eğlenceli yöntemlerle aşın!

18.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sonrası verilen uzun aranın ardından okula dönen çocuklar, odaklanma problemi ile karşılaşabilir. Çocukların eğitiminde sıkıntı yaratacak bu durumla ilgili bilgi veren Eğitimci Abdulkadir Özbek, ebeveynlere odaklanma problemi için önerilerde bulundu.

Odaklanma problemini eğlenceli yöntemlerle aşın!

Birçok çocuk, dikkatini toplamakta zorluk çekiyor. Özellikle daha küçük çocuklar bunu yaşadığında, aileleri çocuklarının neden odaklanamadığını merak ediyor ve öğrenme zorluğu çekip çekmediğini anlamaya çalışıyor. Maalesef ki bu odak problemi kimsenin istemeyeceği sonuçlar yaratabiliyor.

ÇOCUĞUNUZUN ODAKLANMA PROBLEMİNİ OYUNLARLA ÇÖZEBİLİRSİNİZ

Odaklanma, kişinin dikkatini toplaması, beş duyu organı ile alınan verilerin o an yaptığı işe yönlendirilmesidir. Çocuğunuzun odaklanma ve Konsantrasyonu artırmak için duyuları kullanmak çok önemlidir.

  • Çocuğunuzdan şişirilmiş balonu avucun içinde düşürmeden evin içinde dolaşma görevi verin.
  • Çocuğunuza 1 dakika süreyle sessizce sadece ellerine odaklanarak el çırpmasını söyleyin. Bunu başardığında süreyi yavaş yavaş artırabilirsiniz.
  • Sıralama ve odaklanma arasında sıkı bir bağlantı vardır. Dört beş maddelik bir yapılacaklar listesi hazırlayın ve çocuğunuza sırasıyla tekrarlattırın. Eğer kolaylıkla sıralama yapıyorsa sondan başa doğru söylemesini isteyin.
  • Bir kağıt üzerine birtakım geometrik şekiller çizerek çocuğa bir dakika süreyle bakması isteyin. Daha sonra resim kapatın ve çocuğunuzdan hatırladıklarını çizmesi isteyin.
  • Düzenli aralıklarla çocuğunuzla görsel eşleştirme oyunları oynayın.
  • Çocuğunuzla birlikte yap-boz yapın.
  • Çocuğunuzla odada olan bir nesneye bakarak, nesnenin şeklini çizmeye çalışın.
  • Anlatılan bir hikayenin, masalın ya da kitabın çocuğunuz tarafından tekrar anlatılmasını isteyin.
  • Çocuğunuzla resimler arasındaki farklılıkların tespit edildiği oyunlar oynayın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"
Bu yöntem doğal görünümü bozmuyorBu yöntem doğal görünümü bozmuyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'na yoğun ilgi

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'na yoğun ilgi

ABD'yi suçladı: Ölümcül bir bıçak saplandı

ABD'yi suçladı: Ölümcül bir bıçak saplandı

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.