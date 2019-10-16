Odalar ve STK’lardan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek

Ordu’da, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek adına, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcilerinin katılımı ile toplantı düzenlendi. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen toplantıda harekatın amacının hem Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de tehdit oluşturan terör örgütünü ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çekildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, oda binasında düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 9 Ekim tarihinde Suriye sınırı üzerinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın amacının hem ülke sınırlarını korumak, hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu hatırlattı. Harekat ile bölgenin, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu ifade eden Şahin, “Bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır” dedi.

“Açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez”

“Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır” diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, “Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk” ifadelerini kullandı.