Odaları farklı kişilere kiraya verilmişti! Son hali... Evin içi savaş alanına döndü

Feci yangın, dün 17.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde D-100 yan yol üzerindeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, bir odadaki eşyaların yandığını belirleyerek müdahale etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında odadaki bütün eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

YABANCILAR TARAFINDAN KİRALANMIŞ

Evdeki odaların yabancılar tarafından kiralandığı, yanan odanın ise Mısır uyruklu bir kişi tarafından kullanıldığı öğrenildi.

İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)



