Odanızı daha geniş ve ferah gösterebilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...

Odalarınız, hayal ettiğinizden daha küçük ve şekilsiz mi? Evinizin basık tavanları olduğunu ve iç karartıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse yapmanız gereken şey, evinizdeki mobilya ve aksesuarları doğru konumlandırarak ferah bir oda tasarlamak. İşte sizin için doğru dekorasyon önerileri...

DUVARLARI AÇIK RENKLERLE BOYAYIN

Küçük mekanları geniş ve ferah göstermek için en bilinen yöntem, duvarları açık renklere boyamaktır. Açık renkler odaları daha geniş ve parlak gösterir. Odanızı en geniş gösteren ve öncelikli olarak tercih edilen renk beyazdır. Beyaz rengi tercih etmiyorsanız ferahlık hissi veren yeşil ya da mavinin en açık tonlarını kullanabilirsiniz. Duvar kağıdı kullanacaksanız yine koyu renklerden kaçınmalısınız. Desen olarak ise dikey çizgiler, odanızı olduğundan daha geniş ve ferah gösterecektir.

Açık renk duvarlarla zıtlık oluşturmak için zeminde genelde koyu renk parkeler kullanılır. Alan küçük olduğunda kesinlikle koyu renklerden kaçınmalı, duvarlarda olduğu gibi zeminde de açık renkler kullanmalısınız.

EVİN DOĞAL IŞIĞINI DOĞRU KULLANIN

Güneş ışığı en doğal aydınlatmadır. Evdeki mobilyalarınızı doğru yerlerde kullanarak ışığın içeriye girmesini sağlayın. Böylece mekanı küçük gösteren gölgeleri, güneş ışığı sayesinde ortadan kaldırın. İyi aydınlatılmış bir ev, her zaman olduğundan daha geniş görünür.