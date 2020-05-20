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Odanızı daha geniş ve ferah gösterebilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yüksek tavanlı, geniş ve ferah evlerde yaşamayı kim istemez ki? Fakat son yıllarda değişen yaşam şekilleri ya da ekonomik sebeplerle büyük pencereleri, geniş odaları ve yüksek tavanları olan evler, yerini daha kullanışlı ve küçük odaları olan evlere bırakıyor. Günümüzde büyük olanlarından ziyade ferah, iyi dekore edilmiş ve fonksiyonel evler çok daha popüler ve önemli olmaya başladı.

Odanızı daha geniş ve ferah gösterebilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...

Odalarınız, hayal ettiğinizden daha küçük ve şekilsiz mi? Evinizin basık tavanları olduğunu ve iç karartıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse yapmanız gereken şey, evinizdeki mobilya ve aksesuarları doğru konumlandırarak ferah bir oda tasarlamak. İşte sizin için doğru dekorasyon önerileri...

DUVARLARI AÇIK RENKLERLE BOYAYIN

1

Küçük mekanları geniş ve ferah göstermek için en bilinen yöntem, duvarları açık renklere boyamaktır. Açık renkler odaları daha geniş ve parlak gösterir. Odanızı en geniş gösteren ve öncelikli olarak tercih edilen renk beyazdır. Beyaz rengi tercih etmiyorsanız ferahlık hissi veren yeşil ya da mavinin en açık tonlarını kullanabilirsiniz. Duvar kağıdı kullanacaksanız yine koyu renklerden kaçınmalısınız. Desen olarak ise dikey çizgiler, odanızı olduğundan daha geniş ve ferah gösterecektir.

Açık renk duvarlarla zıtlık oluşturmak için zeminde genelde koyu renk parkeler kullanılır. Alan küçük olduğunda kesinlikle koyu renklerden kaçınmalı, duvarlarda olduğu gibi zeminde de açık renkler kullanmalısınız.

EVİN DOĞAL IŞIĞINI DOĞRU KULLANIN

2

Güneş ışığı en doğal aydınlatmadır. Evdeki mobilyalarınızı doğru yerlerde kullanarak ışığın içeriye girmesini sağlayın. Böylece mekanı küçük gösteren gölgeleri, güneş ışığı sayesinde ortadan kaldırın. İyi aydınlatılmış bir ev, her zaman olduğundan daha geniş görünür.

Pencereleriniz küçük ve güneş ışığı odanıza yeteri kadar ulaşamıyorsa yapay aydınlatmalardan faydalanın. Bunun için gömme ışıklar ya da nokta aydınlatıcılar işinizi kolaylaştıracaktır.

AYNA KULLANARAK ODAYA DERİNLİK VERİN

3

Duvarlarınızda ayna kullanmak, odanızı daha geniş göstermenin en kestirme yoludur. Duvara asılan aynalar yerine boy aynalarını tercih edin. Evde stratejik yerlerde kullanılan aynalar, ışığı yansıtarak odanıza fark edilir bir derinlik ve ferahlık kazandırır. Aynalar, ışıkla birleşerek yarattıkları görsel illüzyon sayesinde küçük evlerin büyük kurtarıcısıdır.

MOBİLYALARDA DOĞRU SEÇİMLER YAPIN

4

Küçük evlerde çok yer kaplayan mobilyalar kullanışsız olur. Mobilyalarınızı odanın büyüklüğü ile ölçeklendirin ve daha fonksiyonel olanlarını tercih edin. Çok gerekli değil ise orta sehpa kullanmayın. İhtiyacınız olmadığında katlanabilir masalar ya da alt kısmı depo görevi görebilecek işlevsel yataklar kullanabilirsiniz. Böylece hareket alanınızı genişletmiş olursunuz. Koltuk ve sandalye seçiminde açık ayaklı olanları tercih ederseniz ışığın mobilyaların altına girmesini ve mekanın daha geniş ve havadar görünmesini sağlamış olursunuz.


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