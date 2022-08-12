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Odanızın havasını değiştirecek, şıklığına şıklık katacak tablo modelleri

11.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde bir değişim yaratmak ve ortamın havasını canlandırmak istiyorsanız benzersiz tasarımları ve uyumlu renkleriyle birbirinden havalı tablolar, aradığınız ürün olabilir. Dilerseniz tabloları kullanarak evinizi bir sanat galerisine dönüştürebilir ya da sevdiğiniz baskılarla yaşam alanınızda ufak ama büyülü dokunuşlar bırakabilirsiniz. Vakit kaybetmeden evinize çok yakışacak harika tabloları incelemeye ne dersiniz?

Odanızın havasını değiştirecek, şıklığına şıklık katacak tablo modelleri

Yaşadığınız ortamın dekorasyonundan bir süre sonra sıkılmanız çok normal. Aynı renkler aynı eşyaları görmek zamanla can sıkıcı olabiliyor. Ufak ve etkili dokunuşlarla bunu değiştirmek mümkün. Evinizin salonuna, kendi odanıza ya da misafir odalarına güzel bir renk katmak ister misiniz? Zarif, eşsiz ve sınırsız sayıda farklı tasarımlarıyla tablolar; evlerinizin duvarlarını süslemek için sizi bekliyor. Gelin, ortamın enerjisini anında değiştirecek ürünleri hep birlikte keşfedelim.

1. Doğanın esintileri siyahın asaletinde: Baupor Üçlü Yaprak Metal Duvar Tablosu

Odanızın havasını değiştirecek, şıklığına şıklık katacak tablo modelleri

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Evinizde doğanın esintilerini taşımak istiyorsanız farklı yaprak tasarımlı tablolar sizin için mükemmel olabilir. Baupor Üçlü Yaprak Metal Duvar Tablosu, yaprak tasarımının metal materyalle işlenmesiyle üretiliyor. Siyah renginin asaleti ise ortama bambaşka bir hava katıyor. Tasarımın arkasındaki işçiliğin başarısı, ürünün duvarda hoş bir duruş sergilemesini sağlıyor. 93x45 cm boyutuyla evinizin her duvarına rahatlıkla uyum sağlıyor. Üçlü set hâlinde gelen metal tablolar, yan yana ya da ayrı olarak asılabiliyor. Dekoratif dokunuşların büyüsünü evinizde taşımak istiyorsanız ürünü mutlaka değerlendirmelisiniz.

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2. Güneşin izleri, odanızın en güzel yerinde: Huhuli Ahşap Çerçeveli Minimalist Üçlü Tablo

Odanızın havasını değiştirecek, şıklığına şıklık katacak tablo modelleri

Huhuli Ahşap Çerçeveli Minimalist Üçlü Tablo, odanızda güneş gibi parlayacak! Üç tablonun ana merkezinde, güneş figürü bulunuyor. Güneş figürünün ardında yer alan sevimli kuşlar ve ağaç figürü ise bambaşka bir huzuru yaşatıyor. Yüksek teknolojili makinelerle işlenen ve boyanan tablo seti, boyutları konusunda sizlere iki farklı seçenek sunuyor. 50x35 cm ve 50x70 cm boyutlarındaki ürünlerden evinize uygun olanı tercih ederek ortamın enerjisini değiştirebilirsiniz. Tablonun her birini farklı duvarlara asarak güneşin enerjisini evinizin çeşitli yerlerine yayabilirsiniz veya aynı duvar üzerine üçünü yan yana yerleştirerek estetik bir görüntü oluşturabilirsiniz.

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3. Estetik dokunuşlar sevenlere: Dekoratif Ev Kadın Yüz Duvar Dekoru Üçlü Set MDF Tablo

Odanızın havasını değiştirecek, şıklığına şıklık katacak tablo modelleri

Evinizin ya da odanızın feminen havasını canlandırmak isterseniz tam size göre bir ürünle karşınızdayız. Basit çizgilerin birbirini takip ederek oluşturduğu benzersiz tasarımlara sahip Veletto Dekoratif Ev Kadın Yüz Duvar Dekoru Üçlü Set MDF Tablo; odanız, salonunuz veya ofisinizin havasını değiştirmek için sizleri bekliyor. Tablo seti, son teknoloji lazer makineleriyle üretiliyor. Bu sayede ürün, uzun yıllar size eşlik ediyor. Ürünle gelen çift taraflı bantla tabloları evinizin her odasına rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Doğa için zararlı olmayan ahşap materyallerle üretilen setin boyutları ise 40x25 cm.

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4. Soyut izler, kalbinize işleyecek: Tablo Deposu Modern Soyut Kanvas

Odanızın havasını değiştirecek, şıklığına şıklık katacak tablo modelleri

Tablo Deposu Modern Soyut Kanvas'ta modern sanat akımının soyutluğu ve karmaşası, zarafetle birleşerek bir bütün oluşturuyor. Böylece ürün, evinizde bambaşka bir havayı yakalamanızı sağlıyor. Renklerin birbiriyle karşıtlığı ama aynı zamanda bir bütün içindeki uyumu, daha önce tatmadığınız hisleri yaşatıyor. Fırça darbelerinin benzersiz oluşu ise bulunduğu odanın aurasına farklı bir boyut katıyor. Özel tasarım görseli yüksek çözünürlüklü olduğu için ürün, canlılığını her daim hissettiriyor. Birçok boyut seçeneği sunan tabloyu ister yatay ister dikey bir şekilde kullanabilirsiniz. Nadide eserin enerjisini hemen hissetmek istiyorsanız ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

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5. Evinize hareket katın: Lucarte Picasso Guernica LED Işıklı Tablo

Odanızın havasını değiştirecek, şıklığına şıklık katacak tablo modelleri

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Kolaj tekniğiyle tasarlanmış Picasso'ya ait ünlü sanat eserinin tasarımına sahip Lucarte Picasso Guernica LED Işıklı Tablo, her ayrıntısıyla başka bir duygu yaşatıyor. Eviniz, odanız veya çalıştığınız ofiste sizleri âdeta sanatsal bir evrene ve eserin arkasındaki hikâyeye götürüyor. Dikkatli baktıkça daha da derinleşen tasarım, ortamın havasına çok farklı bir boyut kazandırıyor. Üstelik tablo, geceleri de benzersiz bir atmosfer yaratıyor. Sanatın modern çizgileri, ışıklarla birleşiyor ve bulunduğu mekâna romantik bir hava katıyor. 70x35 cm boyutlarıyla LED ışıklı tablo, estetik bir hava yaşatmak için sizi bekliyor.

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6. Kedilerin sevimli hâlleri her yerde olsun: Cadran Üç Parçalı MDF Tablo

Odanızın havasını değiştirecek, şıklığına şıklık katacak tablo modelleri

Eğer kedi insanıysanız ve odanızın havasını değiştirmek istiyorsanız size uygun bir ürünle karşınızdayız! Yatak odanız, evinizin salonu ya da koridora asabileceğiniz sevimli kedilerin olduğu Cadran Üç Parçalı MDF Tablo'yu dilerseniz kendiniz için alabilir ya da sevdiklerinize hediye ederek onları mutlu edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü baskı makineleriyle üretilen tablo seti, kanserojen madde içermez. Bu sayede güvenli ve sağlıklı bir kullanım sunar. 15x30 cm boyutlarıyla evin her duvarında rahatlıkla kullanılabilen ürün, çift taraflı bantla kolayca asılır. Odanızın havasına ayrı bir sevimlilik kazandırmak isterseniz tatlı kedilerin olduğu tablo setini satın alabilirsiniz.

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7. Hayatın haritasıyla kendi yönünüzü bulun: Northshire Map Of Life Metal Tablo

Odanızın havasını değiştirecek, şıklığına şıklık katacak tablo modelleri

Pusula şeklinde yönleri gösteren ve aynı zamanda dünya haritasını içeren Northshire Map Of Life Metal Tablo, evinizin her köşesinde konumlanmaya hazır! Tablo; yatak başlığınızın hemen üzerinde, salonun gözde yerinde, çalışma alanınızın sıkıcı duvarında ya da mutfağınızın kahve köşesinde rahatlıkla yer alabiliyor. Ortamın havasını değiştirerek olumlu bir enerji oluşturmaya yardımcı oluyor. Metal malzemeden üretilen ürün, siyah rengiyle hem havalı hem asil bir görüntü oluşturuyor. 101x70 cm boyutlarına sahip tablo; eviniz, odanız veya ofisinizde yer almak için sizi bekliyor. Acele edin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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