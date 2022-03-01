Odanızın nemini yükseltip sağlığınıza faydası olacak en iyi oda nemlendiriciler

Ev ya da iş yerlerindeki nem oranı yaşam kalitesi açısından önemli bir unsur. Kapalı bir alanın ideal nem oranı %40 - 50 civarında olmalı. Hava fazla nemliyse duvarla ya da eşyalar üzerinde küf gibi oluşumlar meydana gelebilir. Çok kuru hava ise soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara yol açan virüslerin çoğalmasını hızlandırabilir. Sağlıklı ortamlar için özellikle kış aylarında düşen nem oranını hava nemlendirici cihazlardan destek alarak dengelemeniz mümkün. Oda nemlendirici ne işe yarar diye düşünüyorsanız hemen söyleyelim. Bu cihazlar size rahat bir nefes aldırmak için var. Buna ek olarak "Oda nemlendirici içine ne konur?" sorusunuz da hızlıca yanıtlayalım; cihazın içine sadece su koymak yeterli. Rahatça karar verebilmeniz için piyasada bulunan pek çok marka ve model arasından en kaliteli ürünleri sizler için araştırdık. Haydi gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. LED özelliğiyle loş bir ortam yaratan Vintoney Oda Nemlendirici

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi oda nemlendirici araştırmamızda ilk sırada Vintoney Oda Nemlendirici var. 3 farklı modu bulunan cihazın modunu ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Işık modu, karanlık ortamlarda loş bir ışık oluşturarak görünmesini sağlıyor. Bu sayede cihazı gece karanlığında da kolayca kontrol edebilirsiniz. Cihaz, odadaki havanın kuru kalmasını ve bakterilerin yayılmasını önleyerek hava kalitesinin artırıyor. Böylece sizin ve sevdiklerinizin sağlığını koruyor. Sessiz çalışma özelliğiyle gürültü kirliliği yaratmayan cihazı yatak odasında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. USB adaptör ile çalışan oda nemlendirici, su akıttığında kendini otomatik olarak kapatarak oluşabilecek kazaların önüne geçiyor. Ürün 10 ila 16 saat arasında kesintisiz çalışma süresine sahip. Vintoney Oda Nemlendirici'yi evde, ofiste ve diğer tüm kapalı alanlarda kullanabilirsiniz.

2. Ahşap görünümüyle dekoratif Kakusan Oda Nemlendirici

En iyi oda nemlendiricisi için bir diğer önerimiz olan Kakusan Oda Nemlendirici hava kalitesini artırıyor. Bir yandan da ahşap görünümüyle odanıza güzel bir görünüm katıyor. 1, 3 ve 6 saat zaman ayarı bulunan cihaz, saati gelince otomatik kapanıyor. Hava nemlendirici ve aromatik yağ kokusu çözücü özelliğiyle odadaki havanın kuru kalmasını önlerken aynı zamanda havanın güzel kokmasına yardımcı oluyor. Ultra sessiz ürün, özellikle geceleri uykunuzun bölünmesine neden olmuyor. 7 farklı renkte LED ışığı hem odanın atmosferini değiştiriyor hem karanlık ortamda cihazın fark edilmesini sağlıyor. İki farklı buhar ayarı bulunan cihazı ihtiyacınıza göre yoğun ya da hafif olarak ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ürünün kullanımını kendi alışkanlıklarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

3. Odanızı uzun süre nemlendiren LEVOIT Oda Nemlendirici

Oda nemlendiricisi tavsiye listesinde sırada LEVOIT Oda Nemlendirici var. Ürünün otomatik modu odadaki havanın nem oranını ölçerek otomatik olarak nemlendiriyor. 6 lire su tankına sahip cihaz, 55 saat kesintisiz çalışarak evinin hava kalitesini artırıyor. 26 dB ses seviyesiyle çalışan nemlendirici, gürültü kirliliği yaratmıyor. Alexa ve Google Assistant ile cihazı uygulama üzerinde kontrol ederek evin havasını siz gelene kadar nemlendirmesini sağlayabilirsiniz. Şık tasarımıyla ortama dekoratif bir hava katıyor. Oda nemlendiriciyi ister evde ister ofiste rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Gece ışığı özelliğiyle karanlık ortamlarda kolayca fark edilen cihaz; dokunmatik ekranı sayesinde kolayca kontrol edilebilir. Dayanıklı materyallerden elde edilen oda nemlendirici, uzun yıllar boyunca kullanım ömrü sunuyor.

4. Şeffaf tasarımıyla su seviyesini rahat kontrol edebileceğiniz Beurer LB 88 Oda Nemlendirici

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

En iyi oda nemlendirici buhar makinesi yarışının bir diğer kazananı ise Beurer LB 88 Oda Nemlendirici. Ürün, çift hava teknolojisiyle havadaki nem oranını ortama uygun olarak ayarlarken bakterileri yok ederek yüksek hava kalitesi sunuyor. 3 kademeli hava ayarından ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz. Ürünün şeffaf tasarımı sayesinde su seviyesini kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca cihaz tank boşaldığında otomatik olarak kendini kapatarak korumaya alıyor. 48 m² alanı kolayca nemlendiren cihazı evde, ofiste ve iş yerinde tercih edebilirsiniz. Sessiz çalışma özelliğiyle oda nemlendiriciyi geceleri de çalıştırabilirsiniz. Güzel görünüme sahip olan oda nemlendirici, ortamlarınıza dekoratif hava da katıyor. Beurer LB 88 Oda Nemlendirici ile yaşam alanlarınızda rahat bir nefes alacaksınız.

5. Yüksek hava kalitesi sunan Medisana Oda Nemlendirici

Evinizin hava kalitesini artırmak ve nem oranını dengeli tutmak istiyorsanız Medisana markasının oda nemlendirme cihazı size göre. Ultrason teknolojisiyle yüksek hava kalitesi ve nemli bir hava sunan cihaz yaşam kalitenizi yükseltecek. Ayrıca cihaz düşük enerji tüketimi sayesinde tasarruf etmenizi de sağlıyor. Oldukça sessiz çalışıyor ve geceleri asla rahatsızlık vermiyor. Zarif tasarımıyla bulunduğu ortama güzel bir görünüm kazandırıyor. 4.2 litre su tankı bulunan oda nemlendirici, 30 m² alan için uygun. Cihazı hem evde hem iş yerinde kullanabilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen cihaz, uzun yıllar boyunca size eşlik edecek. "Oda nemlendirici ne işe yarar?" diye soracak olursanız bütün yanıtları size Medisana verebilir.

6. Sessiz çalışma özelliğiyle gürültü kirliliği yaratmayan Tendia Oda Nemlendirici

Bulunduğunuz ortamların nem dengesini sağlamak için Tendia Oda Nemlendirici faydaları ile fark yaratıyor. Ürün, 3 litre tank kapasitesi ile uzun süre odanızın havasını nemli kalmasını sağlıyor. Çift ve tek püskürtme modu bulunan cihazı istediğiniz modda çalıştırabilirsiniz. 20 dB daha sessiz çalışan oda nemlendirici, geceleri uykunuzun bölünmesine neden olmaz ve gürültü kirliliği yaratmaz. 1 ila 12 saat gibi aralıklara göre programlanabilen ürün, saati geldiğinde otomatik olarak kapanır. Hafif yapısıyla cihazı bir yerden bir yere rahatça taşıyabilirsiniz. Cihaz tasarımı ile de oldukça şık ve dikkat çekici bir görünüme sahip. ABS, PP ve silikondan elde edilen ürünü uzun yılar boyunca sorunsuz kullanacaksınız.

7. Kompakt tasarımıyla Weewell WHC740 Oda Nemlendirici

Weewell WHC740 Oda Nemlendirici, kireç önleyici filtre teknolojisi sayesinde kirece karşı dayanıklıdır. Kumanda özelliğiyle uzaktan kontrol edilebilen cihaz, 4 litre su haznesiyle 35 m²'lik bir alanda kullanılabiliyor. Ürünün 360 derece çevrilebilen nem çıkış ünitesi sayesinde odayı eşit derecede nemlendirebilirsiniz. Ürünü 1 ila 24 saat arasında ayarlayarak otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Kompakt tasarıma sahip oda nemlendirici, fazla yer kaplamıyor ve yerden tasarruf sağlıyor. Böylece yaşam alanlarınızda kalabalık yaratmadan hava kalitesini kontrol altında tutmanız mümkün. Dekoratif yapısıyla evinize güzel bir görünüm katan cihaz işlevsel olduğu kadar estetik tasarımıyla da öne çıkıyor. Dayanıklı materyallerden üretilen cihaz, uzun yıllar boyunca size eşlik edecek.

8. Bakterilerin yayılmasını önleyen Philips HU2716 Oda Nemlendirici

Evinizdeki hava kalitesini artıracak Philips HU2716 Oda Nemlendirici, odadaki havanın nem oranını doğru şekilde ayarlamanıza yardımcı olurken sağlığınızı da koruyor. Bakterilerin yayılmasını %99 oranında önleyen cihaz, sizin için gereken hijyenik ortamı oluşturuyor. Uyku modu sayesinde geceleri ekstra sessiz çalışarak uykunuzun bölünmesine neden olmaz. 3 farklı nem ayarıyla istediğinizi seçebilirsiniz. 360 derece tasarımıyla cihaz, bulunduğu yerin havasını eşit derece nemlendiriyor. Düşük enerji tüketimi yapan ürün, enerji tasarrufu sağlıyor. 2 litre su deposuna sahip oda nemlendirici, kolay temizleniyor. Zamanlayıcı fonksiyonuyla cihazı 1 ila 9 saat arasında programlamak mümkün. Cihazı; evinizde, iş yerinizde ve ofisinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım imkanı verir.

9. Hava kurluğunu önleyen ASDWA Oda Nemlendirici

İyi nemlendirilmiş bir hava, cilt güzelliğinden ruh haline kadar pek çok konuda etkili olabilir. SDWA Oda Nemlendirici, evinizdeki kuru havayı nemlendirirken yüksek hava kalitesi sağlıyor. Ayrıca uyku sırasında daha iyi nefes almanızı sağlayarak deliksiz ve iyi bir uyku çekmenize yardım ediyor. LED lamba, karanlık ortamlarda cihazın fark edilmesine ve rahat müdahale edilmenize olanak veriyor. Ayrıca bu özelliği ile karanlıkta loş bir ortam oluşturuyor. Sabit çalışma özelliğiyle odanızı eşit derece nemlendiriyor. Kompakt tasarımıyla ürünü kolayca taşımak mümkün. Şeffaf su haznesi sayesinde içindeki su seviyesini rahatça takip edebilirsiniz. Cihazı evinizde, iş yerinizde ve arabanızda tercih edebilirsiniz. "SDWA Oda Nemlendirici nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Cihazın su haznesine suyu ekleyin ardından açma kapa tuşuna basarak ürünü çalıştırın. İşte bu kadar kolay!

10. Kumanda ile uzaktan kontrol edilebilen Havvaca Hd-1350b Oda Nemlendirici

Odanızın hava kalitesini artırmanıza yardımcı olan Havvaca Hd-1350b Oda Nemlendirici üzerinde dijital kontrol paneli bulunuyor. Böylece nem oranını istediğiniz gibi ayarlayabilir ve odadaki nem oranın takip edebilirsiniz. 2.8 litre su deposuyla odanızın her zaman nemli kalmasını sağlayan ürün, seramik filtre özelliğiyle kirece karşı dayanıklı. Kumandası sayesinde uzaktan cihazı rahatlıkla kontrol etmek mümkün. Ultra sessiz çalışan oda nemlendirici, çalışırken sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Su tankı bildirim sinyali, su seviyesi azaldığı zaman sizi uyararak cihazın zarar görmesini önler. 20 - 25 m² alan için uygun olan cihaz, 13 ila 20 saat arasında çalışma süresine sahip. Bununla birlikte otomatik oda nemlendirici, zaman ayarıyla saati geldiğinde kendiliğinden kapanıyor.

11. İster evde ister iş yerinde tercih edebileceğiniz Asaf Oda Nemlendirici

Asaf Oda Nemlendirici'yi gece lambası olarak da kullanılabilirsiniz. Odanızın havasına buhar yoluyla nem kazandıran cihaz, boğaz kuruluğunun oluşmasını engelliyor ve sağlığınızı destekliyor. Sessiz çalışma özelliğiyle gürültü kirliliği yaratmayarak çalışma sırasında rahatsızlık yaratmıyor. Ürünü 4000mAh pili sayesinde istediğiniz yerde rahatça kullanabilirsiniz. Akıllı ekranı sayesinde cihazı kolayca kontrol edebilirsiniz. 1000 ml su deposuna sahip ürünü evde, iş yerinde ve arabada tercih edebilirsiniz. Küçük yapısıyla yerden tasarruf sağlıyor. Bu ürünü yatak odanızda kullanarak uykularınızı çok daha kaliteli bir hale getirmeniz mümkün. Ayrıca ürün minimalist ve hoş tasarımıyla da yaşam alanlarınıza çok yakışacak.

12. Uzun süreli kullanım ömrü sunan BUYFUN Oda Nemlendirici

BUYFUN Oda Nemlendirici'yi hem aromatik yağ çözücü hem oda nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Şık ahşap tasarımıyla evinize dekoratif bir görünüm kazandırıyor. 1, 3, 6 saat arasında ayarlanabilen otomatik kapanma özelliğiyle cihaz saati geldiğinde kendini kapatıyor. Üründe bulunan 7 farklı LED ışık renginden istediğinizi seçebilirsiniz. 2 farklı buhar ayarıyla ister hafif ister yoğun buhar ayarlayabilirsiniz. Odanın havasını temizleyerek sağlığınızı koruyor. ABS plastikten üretilen cihaz uzun yıllar sorunsuz kullanım sunuyor. Bu üründe aromatik yağlar kullanarak meditasyon ve yoga için uygun ortamı oluşturabilirsiniz. Böylece daha sakin ve pozitif bir ruh haline geçebilirsiniz. Statik elektriği ortadan kaldıran oda nemlendirici, telefon ve televizyonun yaydığı radyasyonu da azaltıyor. Ürünü evde ve ofiste rahatlıkla tercih edebilirsiniz.