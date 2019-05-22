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"Odasına her girdiğimde, Emremi görmüş gibi oluyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Mardin'de 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Emre Tunca'nın ailesi, oğullarının hatırasını odasında yaşatıyor - Baba Bahtiyar Tunca: "Odasına her gün gelip bakıyorum, onunla konuşuyorum. Odasına her girdiğimde Emremi görmüş gibi oluyorum" - Anne Saniye Tunca: "Her gün bu odayı görmeden yapamıyoruz. Her odaya girdiğimde, oğlumu yaşıyormuş gibi hissediyorum"

HÜSEYİN YİĞİNER - Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Emre Tunca'nın, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesi, evlatlarının hatıralarını odasında yaşatmaya çalışıyor.

Nusaybin ilçesinde 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Tunca'nın babası Bahtiyar ile annesi Saniye Tunca, evlatlarının askerde kullandığı bot, saat, üniforma, bere, kasatura, çektirdiği fotoğraflar ve özel eşyalarını odasına yerleştirdi.

Oğullarına özlemlerini eşyalarına dokunarak gidermeye çalışan aile, küçük bir müzeyi andıran odada huzur buluyor.

- "Odasına her gün gelip bakıyorum, onunla konuşuyorum"

Baba Bahtiyar Tunca, oğullarının acısının zaman geçtikçe daha çok artmaya başladığını söyledi.

Emre'ye yakışır şekilde odasını düzenlediklerini aktaran Tunca, "Biz onu unutmamak, anılarını hatıralarını yaşatmak amacıyla bu odayı düzenledik. Odasına her gün gelip bakıyorum, onunla konuşuyorum. Her girdiğimde Emremi görmüş gibi oluyorum. Yaşadıklarımızı hatırlıyorum, oğlum gözümde canlanıyor. Bugünlere şükür, vatanımız ve milletimiz sağ olsun." dedi.

- Doğum gününde şehit olmuş

Anne Saniye Tunca ise şehit oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Evladının kullandığı eşyaları yerleştirdikleri odasıyla teselli bulmaya çalıştıklarını anlatan Tunca, "Her gün bu odayı görmeden yapamıyoruz. Her odaya girdiğimde, oğlumu yaşıyormuş gibi hissediyorum. Burayı görünce onu görüyorum. Emre doğum gününde şehit oldu. Şehit olduğu ay, saat ve gün doğum günüyle aynıydı." diye konuştu.

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Çubuk Emre Tunca Saniye Tunca

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