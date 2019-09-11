HABER

Odasında baygın bulunan Buse, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 19:44 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, odasında baygın halde bulunan ve ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Buse Akça (15), kurtarılamadı.

Odasında baygın bulunan Buse, kurtarılamadı

Hakan AKGÜN/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, odasında baygın halde bulunan ve ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Buse Akça (15), kurtarılamadı. Buse'nin ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Buse Akça'nın yatak odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Aile daha sonra beklemeden, Buse'yi otomobille, İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Buse Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Buse'nin şüpheli ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Buse'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Odasında baygın bulunan Buse, kurtarılamadı

KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyorKKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor
30 kilo altınla kayıplara karışan kuyumcu olayında iş yeri çalışanı da tutuklandı30 kilo altınla kayıplara karışan kuyumcu olayında iş yeri çalışanı da tutuklandı
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza kameradaSivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.