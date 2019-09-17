Odasında fenalaşan Rus turist öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, tatil yapan Rus Nail Ibatulim (65), kaldığı otel odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Nail Ibatulim'in kalp krizinden ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezine tatil için gelen Rus Nail İbatulim ve eşi, 5 yıldızlı otele yerleşti. Tansiyon ve şeker hastası olan İbatulim dün akşam odada aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Ibatulim'in eşi, durumu otel yönetimine bildirdi. Bunun üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nail Ibatulim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Nail İbatulim'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nail Ibatulim'in kalp krizinden ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

