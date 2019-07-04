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Odasında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif'i itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 18:10 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerindeki odasında, kapı kilidinin bozulması nedeniyle mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Su Durmaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, ailesine teslim edildi.

Odasında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif'i itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerindeki odasında, kapı kilidinin bozulması nedeniyle mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Su Durmaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, ailesine teslim edildi.
Olay bugün saat 15.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1719 Sokak'ta meydana geldi. Elif Su Durmaz, 3'üncü kattaki evlerinde, odasının kapısı ile oynarken arkadan kilitledi. Ancak, bu sırada kilit bozulduğu için Elif Su kapıyı tekrar açamadı. Ailesi, içeride mahsur kalan kızlarını çıkartabilmek için çilgiri aradı. Ancak, 7 ayrı çilingiri aramalarına rağmen hepsinin de 1 saatten önce gelemeyeceklerini söylemeleri üzerine, içerideki kızlarının başına bir şey gelebileceğinden endişe eden aile, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, önce kapıyı kırarak içere girmeyi planladı. Ancak küçük kızın kapının arkasında olabileceği ihtimali üzerine bu yöntemden vazgeçildi. Ardından, itfaiye aracının merdiveni ile üçüncü kattaki daireye ulaşarak açık olan pencereden içeri giren itfaiye eri, küzük kızı kurtardı. İtfaiye erine sarılarak aşağı inen Elif Su, ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Odasında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif'i itfaiye kurtardıOdasında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif'i itfaiye kurtardıOdasında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif'i itfaiye kurtardı

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