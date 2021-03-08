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  4. Odasında ölü bulunan 23 yaşındaki elektronik mühendisinin cenazesi gözyaşları içinde evden alındı

Odasında ölü bulunan 23 yaşındaki elektronik mühendisinin cenazesi gözyaşları içinde evden alındı

08.03.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Ailesi ile birlikte yaşadığı evde sabah saatlerinde ölü bulunan 23 yaşındaki Galip Güneş’in cenazesi gözyaşları içerisinde evden çıkartılarak morga kaldırıldı.

Ailesi ile birlikte yaşadığı evde sabah saatlerinde ölü bulunan 23 yaşındaki Galip Güneş’in cenazesi gözyaşları içerisinde evden çıkartılarak morga kaldırıldı. Galip Güneş’in cenazesi evden çıkartılırken babası Mehmet Ali Güneş, gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Ali Güneş’i komşuları ve akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi 207. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartman dairesinin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Galip Güneş, sabah saat 10.00 sıralarında onu uyandırmak için odasına giren ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Çocuklarını uyandıramayan ailenin 112 Acul çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Galip Güneş’in kesin ölüm sebebi bilinmezken 11 yaşında beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gencin ölümü ailesini yasa boğdu.

“Ambulans gelince maalesef öldüğü anlaşılıyor”
Vefat eden Galip Güneş’in dayısı Ahmet Korkmaz, “ Akşam kardeşiyle ders çalışıyormuş. Gece 2’ye kadar ders çalışmışlar 3 gibi de uyumuşlar. Sabah annesi kahvaltı yapmak için çağırmış. Hiç tepki vermemiş. Tepki alamayınca babasını çağırmış hemen. Çocuk hiç hareket etmeyince ambulans çağırmışlar. Ambulans gelince maalesef öldüğü anlaşılıyor. Çocukken bir rahatsızlığı vardı ama tedavisini olmuştu” dedi.

“Cenazesi evden çıkartılarak morga kaldırıldı”
Kesin ölüm sebebi bilinmeyen 23 yaşındaki gencin cenazesi, gözyaşları içerisinde evden çıkartılarak morga kaldırıldı. Bu sırada Ölen gencin babası Mehmet Ali Güneş, gözyaşlarına hakim olamadı Sağlık ekipleri, cenazenin evden çıkartılmasının ardından daireye çıkarak ölen gencin fenalaşan yakınlarına müdahale etti. Ölen gencin babası Mehmet Ali Güneş’i komşuları ve akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.

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