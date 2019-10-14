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"Odatv davası"na bakan hakim ve savcılar yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda görev alan eski 33 hakim ve savcının yargılandığı davanın ilk celsesi sona erdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davanın ilk celsesi tamamlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya FETÖ'den tutuklu sanıklar eski hakimler Bülent Kınay, Metin Özçelik, Hikmet Şen, eski savcılar Adnan Çimen, Halük Gedikli, tutuksuz sanık eski hakim Ayten Çeken ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, eski hakim Adnan Çimen'in savunmasının alınmasına devam edildi. Daire Başkanı Haydar Metiner'in sanığın sahte kimlikle yakalandığını belirtmesi üzerine Çimen, o dönemde işkence ve kötü muamele iddialarının bulunduğunu, kimliği aldığı kişiyi bilmediğini iddia etti.

Sanıklardan eski hakim Ayten Çeken de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, suçsuz olduğunu ileri sürdü. Çeken, tutukluğun devamına ilişkin kararları hukuka ve vicdani kanaatine göre verdiğini savundu.

Odatv davasına bakan, kapatılan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin üyesi eski hakim Bülent Kınay da suçlamaları reddetti. Meslek hayatı boyunca yetki talep etmediğini söyleyen Kınay, verilen görevleri yerine getirdiğini, hiçbir zaman minnet içinde bulunmadığını savundu.

Kınay, Odatv davası sanıklarından eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın kendisi göreve başlamadan tutuklandığını, Avcı'nın kendisinin de bulunduğu duruşmada tahliye edildiğini, hakkındaki görevi kötüye kullanma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik somut delil bulunmadığını ileri sürdü.

Daire Başkanı Metiner'in sorusu üzerine Kınay, Edirne'de yakalandığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen eski savcı Halük Gedikli ise sadece bir duruşmada bulunduğunu, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ettiğini, mahkeme heyetinin tahliyeye hükmettiğini aktardı.

Duruşmaya, yarın diğer sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.

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