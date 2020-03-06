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  4. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade vermek üzere adliyeye geldi

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade vermek üzere adliyeye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 12:33 | Son Güncelleme

Odatv'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade vermek için adliyeye geldi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade vermek üzere adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye girmeden önce açıklama yapan Pehlivan, "Burada Barış'ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım. Onun için çağırdılar. Avukatlarımızı aradılar ve ifade vermeye geldim. Bana yapılan usulün aynısı, Barış Terkoğlu'na da yapılabilirdi" dedi.

Bir basın mensubunun, "Elinizde kitaplar da görüyoruz, sırt çantanız da var. Hazırlıklı mı geldiniz?" sorusu üzerine Barış Pehlivan elindeki kitapları göstererek, "FETÖ ile mücadele eden insanlar tutuklanıyor, Silivri Cezaevi'ne sokuluyor. Biz savunma olarak bu kitapları anlatacağız. Bizim gerçeğimiz ve savunmamız bu kitaplardır arkadaşlar" şeklinde konuştu.

TUTUKLANMIŞLARDI

Soruşturma kapsamında Odatv internet sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç dün "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanmışlardı.

(DHA)

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