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Odebrecht'in Kolombiya'daki davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 00:24 | Son Güncelleme

Kolombiya Adli Tıp Direktörü Valdes, davalardan birinin en önemli tanığı Pizano'nun ölümünün ardından evinde bulunan havlunun üstündeki lekenin kan izi olmadığı tespit edilince, sorumluluğu üstüne aldı ve istifa etti - Geçen hafta Yüksek Adalet Mahkemesinin göreve getirdiği Odebrecht özel savcısı Espinosa, Devlet Başkanı Duque'nin önünde yemin ederek göreve başladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Adli Tıp Kurumu Direktörü Carlos Valdes, bu ülkedeki Odebrecht davasının en önemli tanıklarından Jorge Enrique Pizano’nun ölümünün ardından yürütülen soruşturmadaki delil hatasından ötürü istifa etti. Odebrecht’in bazı davaları için atanan özel savcı Leonardo Espinosa ise yemin ederek göreve başladı.

Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht’in Kolombiya’daki davalarında, ülke kamuoyunda geniş yer tutan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Odebrecht davalarından birinin önemli tanıklardan Pizano’nun ölümünün ardından delil olarak alınan havlunun üzerindeki lekenin kan olmadığının ortaya çıkması Kolombiya Adli Tıp Kurumunun 8 yıldır direktörülüğünü yürüten Valdes’in istifasını getirdi.

Basın toplantısı ile istifa ettiğini açıklayan Valdes, kalp krizi ile öldüğü belirtilen Pizano’nun, yalnızca havlusundaki lekeye, dahası bu lekede siyanür olup olmadığına odaklandığını söyledi. Söz konusu izin normal bir leke olma ihtimali üzerinde durmadığını aktaran Valdes, bu bakımdan sorumluluğu üstüne aldığını ve istifa ettiğini kaydetti.
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- Özel savcı Espinosa yemin etti

Bu arada Odebrecht davalarıdan bazılarına bakması için geçen hafta Kolombiya Yüksek Adalet Mahkemesinin göreve getirdiği özel savcı Leonardo Espinosa yemin ederek görevine başladı.

Espinosa, başkent Bogota’daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino’da basına kapalı gerçekleştirilen törenle Devlet Başkanı Ivan Duque’nin önünde yemin etti.
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- Sanıklardan biri yurt dışına çıktı

Öte yandan, Odebrecht davalarından bir diğerinin sanığı ve eski Ulusal Altyapı Ajansı Direktörü Luis Fernando Andrade cezaevinden salınmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.

Hakkında birden fazla suçlama nedeniyle bir yıldan fazla süre cezaevinde bulunan Andrade’nin cezası ev hapsine çevrilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmamıştı.
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- Ölen tanık Pizano

Ülkede birçok isim ve ihale ile birlikte adı geçen Brezilyalı inşaat firması Odebrecht, Kolombiya’nın merkezini kuzeyine bağlayan Ruta del Sol II duble yol projesinde, açıklanamayan mali hareketlilikleri tespit eden denetmen Jorge Enrique Pizano'nun ölümü ve ardından yaşananlarla ülkede yeniden hararetli tartışmaların merkezi haline gelmişti.

Pizano'nun cenaze merasimi için ülkesine gelen oğlu Alejandro Pizano da babasının masasında bulunan ve daha sonra siyanürlü olduğu tespit edilen suyu içince ölmüştü.

- Başsavcı tartışmaların odağına yerleşti

Tartışmaları yeniden alevlendiren bu iki ölümün ardından ülkedeki bir medya kuruluşu Jorge Enrique Pizano'nun ölmeden önce kendilerine verdiği ve Başsavcı Martinez ile yaptıkları özel bir görüşmenin ses kaydını yayımlamıştı.

Pizano'nun, Martinez'e açıklanamayan mali hareketliliklerden bahsettiği kayıtlar Kolombiya kamuoyunda Başsavcı Martinez'in Odebrecht yolsuzluğunu bildiği ve buna rağmen dava açmadığı eleştirilerini getirmişti.

- 12 ülkede rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

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