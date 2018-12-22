Odebrecht'in Kolombiya'daki davaları

BOGOTA (AA) - Kolombiya Adli Tıp Kurumu Direktörü Carlos Valdes, bu ülkedeki Odebrecht davasının en önemli tanıklarından Jorge Enrique Pizano’nun ölümünün ardından yürütülen soruşturmadaki delil hatasından ötürü istifa etti. Odebrecht’in bazı davaları için atanan özel savcı Leonardo Espinosa ise yemin ederek göreve başladı. Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht’in Kolombiya’daki davalarında, ülke kamuoyunda geniş yer tutan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Odebrecht davalarından birinin önemli tanıklardan Pizano’nun ölümünün ardından delil olarak alınan havlunun üzerindeki lekenin kan olmadığının ortaya çıkması Kolombiya Adli Tıp Kurumunun 8 yıldır direktörülüğünü yürüten Valdes’in istifasını getirdi. Basın toplantısı ile istifa ettiğini açıklayan Valdes, kalp krizi ile öldüğü belirtilen Pizano’nun, yalnızca havlusundaki lekeye, dahası bu lekede siyanür olup olmadığına odaklandığını söyledi. Söz konusu izin normal bir leke olma ihtimali üzerinde durmadığını aktaran Valdes, bu bakımdan sorumluluğu üstüne aldığını ve istifa ettiğini kaydetti.

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- Özel savcı Espinosa yemin etti Bu arada Odebrecht davalarıdan bazılarına bakması için geçen hafta Kolombiya Yüksek Adalet Mahkemesinin göreve getirdiği özel savcı Leonardo Espinosa yemin ederek görevine başladı. Espinosa, başkent Bogota’daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino’da basına kapalı gerçekleştirilen törenle Devlet Başkanı Ivan Duque’nin önünde yemin etti.

\ - Sanıklardan biri yurt dışına çıktı Öte yandan, Odebrecht davalarından bir diğerinin sanığı ve eski Ulusal Altyapı Ajansı Direktörü Luis Fernando Andrade cezaevinden salınmasının ardından yurt dışına çıkmıştı. Hakkında birden fazla suçlama nedeniyle bir yıldan fazla süre cezaevinde bulunan Andrade’nin cezası ev hapsine çevrilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı konulmamıştı.

\ - Ölen tanık Pizano Ülkede birçok isim ve ihale ile birlikte adı geçen Brezilyalı inşaat firması Odebrecht, Kolombiya’nın merkezini kuzeyine bağlayan Ruta del Sol II duble yol projesinde, açıklanamayan mali hareketlilikleri tespit eden denetmen Jorge Enrique Pizano'nun ölümü ve ardından yaşananlarla ülkede yeniden hararetli tartışmaların merkezi haline gelmişti.