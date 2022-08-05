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Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz! Ödem atıcı doğal yöntem

05.08.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bünyemiz yüzde 60 civarında sudan oluşur. Bu su vücudumuzda dokular arasında gezer. Eklemlerde ve dokuda çoğalması neticesinde ödem oluşur; Ayaklarda ve eller de şişliğe neden olur. Genel olarak bu şişlik kısa süreli olsa da bazı durumlarda kronik olabilir ve bu durum kişiye fazlasıyla rahatsızlık vermektedir. Ödem atıcı doğal besinler sayesinde vücudunuzda ödem ve şişkinlikten eser kalmaz.

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz! Ödem atıcı doğal yöntem

Ödem ve şişkinlik başta kilo vermek isteyenler olmak üzere herkesin şikâyet ettiği rahatsızlıkların başında geliyor. Su tutumu, inflamasyon, bazı ilaçlar, düşük serum protein düzeyleri, dolaşım problemleri, böbrek hastalıkları, solunum bozuklukları, lenf ödem ve karaciğer fonksiyon bozuklukları periferal ödeme sebep olmaktadır.

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ÖDEMDEN KURTULMANIN YOLLARI

Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy Ödemden kurtulmanın 8 doğal yöntemini paylaştı;

SODYUM TÜKETİMİNİ AZALTMAK

Tuz içeriği yüksek paketli gıdalardan uzak durum; beslenmenizde taze sebze meyvelere ve sağlıklı yağlara yer vermek gereklidir. Ayrıca serum sodyum değerinin düşük olması da ödeme neden olabilmektedir. Bu nedenle düzenli aralıklarla kan tetkiklerinde serum sodyum değerlerini kontrol etmek gerekmektedir.

HAREKET

Fiziksel olarak aktif olmak periferal ödemin baskılanmasında etkilidir.

MAYDANOZ

Maydanoz doğal bir diüretiktir bu nedenle; Bol maydanoz tüketmek veya smootielerin içerisine ekleyerek sıvı tüketmek ödemin yok olmasına yardımcı olur.

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KARAHİNDİBA

Karahindiba da yine bir doğal diüretiktir ve karahindiba çayı tüketmek ödemi rahatlatmaya yardımcıdır.

KIRKKİLİT OTU

Pek çok faydası olan kırkkilit otu, ödem atmada da yardımcıdır.

ESANSİYEL YAĞLAR

Greyfurt ve rezene yağı ile ödem olan bölgelere yapılan masaj, bu bölgelerdeki ödemin dağıtılmasında etkilidir. Bu yağlar hem anti-inflamatuar hem de doğal diüretiktir.

MASAJ

Doğru masaj teknikleri periferal ödemin tedavisinde etkilidir.

ÖDEMLİ BÖLGEYİ HAVAYA KALDIRMA

Eller, kollar, bacak ya da ayaklarda biriken ödemler için günde birkaç kez ödemli bölgeyi havaya kaldırmak, o bölgedeki basıncı azaltacak ve rahatlatacaktır.


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