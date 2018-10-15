'Ödemede usulsüzlük' şüphelileri, parayı 15 günde ödemeleri şartıyla serbest

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Konya merkezli firmadan 230 bin TL değerinde çay ve şeker siparişinin ödemesinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen A.E. ile M.K., gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, paranın 15 gün içinde ödenmesi şartı konularak, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.
Konya merkezli firmanın yetkilisi A.Y., 29 Eylül'de, kendisine gelen telefon üzerine 230 bin TL'lik çay ve küp şeker siparişini Mersin'e gönderdi. Alıcı ise ödemeyi başkalarına ait banka kartlarını kullanarak, mail- order (postayla alışveriş) ile yaptı. Hesaplarından harcama yapıldığını 10 Ekim'de gören kart sahipleri, ödemelere bloke konulmasını sağladı. Firmaya para akışının olmaması üzerine Mersin'e gelen A.Y., dolandırıldığını belirterek, şikayetçi oldu. Firma yetkilisinin ifadesinden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince A.E. ile M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler, 230 bin TL'yi 15 gün içinde ödemeleri şartı ile yurt dışına çıkmaları yasaklanarak, adli kontrolle serbest bıraktı.
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