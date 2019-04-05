Ödemiş Cezaevi'nin önündeki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki M Tipi Kapalı ve Yarı Açık Cezaevi önünde bulunan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Anafartalar Mahallesi'ndeki cezaevi önünde bulunan plastik çöp konteynerinin içerisinde şüpheli paket olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler güvenlik önlemi alırken, bölgeye İzmir'den bomba imha uzmanı sevk edildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından şüpheli paket fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.

Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlendi.

