HABER

Ödemiş Cezaevi'nin önündeki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 01:01 | Son Güncelleme

Ödemiş Cezaevi'nin önündeki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki M Tipi Kapalı ve Yarı Açık Cezaevi önünde bulunan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Anafartalar Mahallesi'ndeki cezaevi önünde bulunan plastik çöp konteynerinin içerisinde şüpheli paket olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler güvenlik önlemi alırken, bölgeye İzmir'den bomba imha uzmanı sevk edildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından şüpheli paket fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.

Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlendi.

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Deprem nedeniyle panikleyen hastalar, hastaneyi boşalttıDeprem nedeniyle panikleyen hastalar, hastaneyi boşalttı
'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ödemiş Paket panik

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kaçak göçmenler Edirne'de toplanacak' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi

'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.