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  4. Ödemiş Devlet Hastanesi, ilaç paketleme cihazı yaparak kazandı

Ödemiş Devlet Hastanesi, ilaç paketleme cihazı yaparak kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 08:16 | Son Güncelleme

İZMİR’de Ödemiş Devlet Hastanesi tamamen dijital sisteme geçmek için ilk adımı attı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Ödemiş Devlet Hastanesi tamamen dijital sisteme geçmek için ilk adımı attı. Hastanenin Araştırma ve Geliştirme (Ar- Ge) birimi, kurumda ciddi bir iş yüküne ve zaman kaybına neden olan ilaç paketleme çalışması için cihaz tasarladı. Türkiye’de ilk defa bir devlet hastanesi tarafından tasarlanan, Başhekim Doktor Ömer Çolak’ın 16 yaşındaki oğlu Alp’in adını taşıyan yerli ve milli cihaz, İzmir’deki bir firma tarafından üretildi. Şimdi kurumda kullanılan ve iş gücü ile maddi kazanç sağlayan cihaz, birçok hastane tarafından da talep görüyor.
Ödemiş Devlet Hastanesi, önemli bir başarıya imza attı. Hastanedeki işlemlerin kolay, hızlı aynı zamanda güvenli şekilde sürdürülmesini hedefleyen kurum yöneticileri, ilaç paketleme cihazı geliştirme kararı aldı. Cihaz, Ar- Ge birimi tarafından tasarlandı. Tasarlanan cihaz, İzmir’deki bir firma tarafından da üretildi. Şimdi hastanede kullanılan cihaz, kurumun iş yükünü oldukça hafifletti. Daha önce eczanede ilaçların tek tek paketlenmesini şimdi cihaz tek bir tuşla yapıyor. Cihazın geçiş bandına konulan ilaç, paketlenerek çıkıyor. Başhekim Doktor Ömer Çolak’ın 16 yaşındaki oğlu Alp’in adını taşıyan cihazı, birçok hastanenin talep ettiğini söyledi. Ömer Çolak, hastanede sistemin tamamen dijital olması ile ilgili bir planlamalarının bulunduğunu, amaçlarının bu planlama kapsamında tüm çalışmaların kağıtsız bir ortamda işlerini dijital sistemlerle yapmalarını sağlamak olduğunu bildirdi. Bu nedenle arayış içerisine girdiklerini aktaran Çolak, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu tür cihazların yurt dışı kaynaklı olduğunu ve maliyetlerinin de yüksek olduğunu gördük. Biz de kendimiz ülkemizde, kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya karar verdik. Başka bir firmanın veya başka bir ülkenin sarf malzemesine ihtiyaç duymadan kendi kendimize tamamı yerli olan ve tamamı yerli ürünlerle ikame edilen bir ilaç paketleme sistemi geliştirdik. Makine yapıldı ve çok ciddi tasarruflar sağladık" dedi.
'HASTAYA ZAMANINDA DOĞRU İLAÇ VERİLİYOR'
Birçok hastanede bu cihazın kullanılmaya başlandığını ve yoğun şekilde talep gördüğünü ifade eden Ömer Çolak, "Görevimiz hastaların güvenliğini sağlamak ve onların memnuniyetini artırmak. Bunu yaparken de insan hatası ortadan kalksın istiyoruz. Tamamen dijital sistemlerle doğru hastaya doğru ilacı verebilmek çok önemli. Bu cihaz, tam da bu görevi üstleniyor" diye konuştu.
Eczacı Ayşenur Kaymaz da, ilaçların hasta adına tek tek, birim doz olarak paketlenmesi gerektiğini ve bu işlemin ciddi bir iş yükünün yanı sıra yine ciddi bir maliyet anlamına geldiğini, bu nedenle ilaç paketleme cihazı arayışına girdiklerini anlattı. Cihazın genelde Güney Amerika’da 150 bin eurodan üretildiğini gördüklerini belirten Kaymaz, "Bu aslında oldukça heyecan verici bir inancın öyküsü oldu. Büyük emek verdiğimiz süreç başarıyla sonuçlandı. Cihazımız şu anda Türkiye’nin ilk yerli yapım cihazı. Hem tablet, hem de ampul paketleyebiliyorsunuz" dedi.
HASTALARA ÖZEL PAKETLEME SİSTEMİ
Cihaz olmadan önce paketleme işlemenin insan gücüyle yapıldığını anlatan Kaymaz, "İlacın büyüklüğüne göre ilaçlar tek tek poşetlere konularak, üzerine barkod yapıştırıyordu. Bir kişi günde 300- 400 ilaç paketleyebilirken, şu anda bu makine ile bir saatte yaklaşık bin ilaç paketleniyor" diye konuştu. İlaç paketleme cihazına konulan ve buradan paketlenerek çıkan ilaçlar, sistemle uyumlu olan ve ‘Robotik Hemşire’ adı verilen cihaza yerleştiriliyor. Sağlık görevlileri, hastalar adına düzenlenen ilaçları vermek istedikleri zaman, önce hastanın kolunda bulunan ve üzerinde protokol numarasının yer aldığı bilekliği barkod okuma cihazı ile okutuyor. Ardından hastanın ilaçlarının yer aldığı çekmece otomatik olarak açılıyor. İlaçların içinde bulunduğu çekmece, sisteme giriş yapılmadan, yani bilek gücüyle açılamıyor. Böylece yanlış hastaya yanlış ilaç verme gibi insan hatası da ortadan kaldırılmış oluyor.

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