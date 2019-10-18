"Ödemiş yılda 55 milyon adeti aşan süs bitkisi ile önemli merkezlerinden biri"

İzmir’in Ödemiş ilçesi, süs bitkileri ve fidancılık sergisine ev sahipliği yaparken, sergi üretici ve alıcıları buluşturdu. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Ödemiş, yılda 55 milyon adeti aşan süs bitkisi üretimiyle Türkiye’nin ve dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi" dedi. Ödemiş ilçesinde, 15. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisinde 140 firma ve kurum stant açtı. Üretici ve alıcıları buluşturan serginin 20 Ekim 2019 tarihine kadar devam edeceği ifade edilirken, açılışa kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Açılış programında, halk oyunları gösterisi de yapıldı. Daha sonrada Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Ardıcak, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Cemil Çumak katılımcılara seslendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da, yurt genelinde ormanların korunması, sağlıklı ve temiz bir çevre için düzenlenen aktivitelerde yer aldığını belirterek, Ödemiş’te 15.’si düzenlenen Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisinin "İklim Krizine Çare Daha Fazla Yeşil Doku" başlığıyla düzenlenmesinin son derece anlamlı olduğunu kaydetti.

Ödemiş’te yılda 55 milyon adeti aşan süs bitkisi üretimi var

Geçen yılki sergi açılışına palto ile katılırken bu sezon ki sergi açılışında havanın oldukça sıcak olduğunu kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, bu durumun bile yaşanan iklim krizini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Eriş, "Düzenlenen sergimiz, her geçen yıl etkilerini daha da fazla yaşadığımız iklim krizine ‘dur’ demek için yapabileceklerimizi doğanın tüm renkleriyle bizlere fısıldıyor. Yılda 55 milyon adeti aşan süs bitkisi üretimiyle Türkiye’nin ve dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri haline gelen Ödemiş, her yıl başarıyla düzenlediği sergi organizasyonuyla da sektörün bileşenlerini sıcak ve samimi bir ortamda birbiriyle buluşturuyor" dedi.

Serginin açılış kurdelesinin davetlilerce kesilmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş stantları ziyaret ederek katılımcılara güzel bir sergi dönemi diledi.

Sergide hatıra fotoğrafı çektirmek için oluşturulan bitkilere bezenmiş salıncak ve Ödemiş Belediyesi anı noktası, ilk günden ilgi odağı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi de açtıkları stantlarla sergiye destek verdi.

