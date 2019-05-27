Ödemişli anne kayıp kızını arıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Emine Sarı, bir haftadır kayıp olan kızı F.N.S'nin bulunmasını bekliyor.

Anne Emine Sarı, yaptığı açıklamada, Kemenler Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan 15 yaşındaki kızı F.N.S'nin eve dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Bir hafta geçmesine rağmen kızından henüz bir haber alamadıklarını belirten Sarı, şunları anlattı:

"Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Hayatından endişe ediyorum. Eşim Tuncay Sarı’yı bir hastalıktan ötürü kaybettim. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum."

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kızın bulunması için gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.

