HABER

Ödemişli anne kayıp kızını arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Ödemişli anne kayıp kızını arıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Emine Sarı, bir haftadır kayıp olan kızı F.N.S'nin bulunmasını bekliyor.

Anne Emine Sarı, yaptığı açıklamada, Kemenler Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan 15 yaşındaki kızı F.N.S'nin eve dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Bir hafta geçmesine rağmen kızından henüz bir haber alamadıklarını belirten Sarı, şunları anlattı:

"Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Hayatından endişe ediyorum. Eşim Tuncay Sarı’yı bir hastalıktan ötürü kaybettim. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum."

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kızın bulunması için gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Yozgat Bozok Üniversitesi’nde rektörlük devir teslim töreni yapıldıYozgat Bozok Üniversitesi’nde rektörlük devir teslim töreni yapıldı
“Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin 99. sayısı yayımlandı“Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin 99. sayısı yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayıp kız Ödemiş

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri ortaya çıktı

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var

Bir ilçe karıştı, sesi duyan geldi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.