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Ödemişli patates üreticileri bir yandan hasat bir yandan ekim yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, şubat ayında son bulması gereken kış patatesinin söküm işlerini havanın yağmurlu geçmesi nedeniyle hala tamamlayamadı.

Ödemişli patates üreticileri bir yandan hasat bir yandan ekim yapıyor

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, şubat ayında son bulması gereken kış patatesinin söküm işlerini havanın yağmurlu geçmesi nedeniyle hala tamamlayamadı. Üreticiler bir yandan söküm işlemine devam ederken, diğer yandan yaz patatesi ekimini sürdürüyor.
Ödemiş'in reklamlara konu olan ünlü patatesinde mevsimsel koşullar nedeniyle çiftçi sıkıntıya düştü. Kış boyunca yağmurun hakim olduğu bölgede ürünün çürümesinden endişe eden çiftçiler, şubat ayında tamamlanması gereken söküm işlemini hala bitiremedi. Son günlerde güneşli geçen hava sayesinde hem söküm hem de yaz sezonu için yeni mahsulün ekim çalışması yapılıyor. Tarlada toprak altındaki patatesin kilogram fiyatı 2 lira 40 kuruş ila 2 lira 50 kuruş arasında satılırken rekoltenin düşüklüğüne dikkat çeken çiftçiler mazot, gübre ve ilaç fiyatlarından dert yanıyor.
'AYNI TARLADAN 5 TON PATATES ALIRKEN 3 TONA DÜŞTÜ'
Kendisine ait tarlada patates üretimi yapan çiftçi Mustafa Abacı, "14 yıldır patates üretiyorum. Şubat ayına kadar patatesin sökümü biterdi. Hemen aynı tarlada yeni mahsulün ekimine geçerdik. Bu yıl yağışlar nedeniyle üretici, patatesini sökemedi. Birçok tarlada toprak altında patates var. Son günlerde havalar güneşli. Sökümler sürüyor. Ayrıca bir yandan da yaz patatesi ekiyoruz. Girdiler çok pahalı, yağışlar fazla olunca rekolte düştü. Bu da üreticiyi olumsuz etkiledi. Bu yüzden patates fiyatları arttı. Şu anda toprak altında patates 2 lira 40 kuruş ila 2 lira 50 kuruşa satılırken, çuvallanmış olarak 2 lira 80 kuruş ila 2 lira 90 kuruşa satılıyor. Bu tamamen üretimin düşüklüğüne bağlı bir durum. Bu işin aracı kurumlarla bir ilgisi yok. Söküm yapamadığımız için ekim de yapamadık. Aynı tarladan her yıl 4-5 ton patates alırken, bu yıl 2- 3 ton patates aldık. Bu da fiyatların yükselmesine neden oldu" dedi.
Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, "Yağmurlar üreticiyi olumsuz etkiledi. Rekolte düştü, fiyatlar yükseldi. Girdi maliyetleri de arttı. Üretici sıkıntılı" dedi.

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Ödemişli patates üreticileri bir yandan hasat bir yandan ekim yapıyorÖdemişli patates üreticileri bir yandan hasat bir yandan ekim yapıyorÖdemişli patates üreticileri bir yandan hasat bir yandan ekim yapıyorÖdemişli patates üreticileri bir yandan hasat bir yandan ekim yapıyor

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