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Ödemiş'te 2 bin kişi Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü için aynı anda zeybek oynadı   

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

  İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, aynı anda 2 bin kişinin oynadığı zeybek gösterisi damga vurdu.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, aynı anda 2 bin kişinin oynadığı zeybek gösterisi damga vurdu.
Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte 2 bin kişi, trafiğe kapatılan Saracoğlu Caddesi'nde aynı anda zeybek oynadı. Ödemiş Halk Eğitim Merkezi'nde öncesinde 3 gün boyunca eğitim gören 12 yaşından büyük gönüllülerin katıldığı zeybek gösterisi ilgiyle izlendi. Caddedeki kaldırımlar, evlerin balkonları ve pencereler, yüksek binaların tepeleri gösteriyi izleyenlerle doldu. Katılımcıların büyük bölümünün Atatürk'ün portresi ve imzası bulunan tişörtler giyerek sunduğu zeybek gösteri, Cumhuriyet coşkusunu artırdı. Kutlamalar, Saracoğlu Stadyumu'ndaki çeşitli okulların katılımıyla yapılan fon ve halk oyunları gösterileri ile şiir ve kompozisyonların okunmasıyla devam etti. Stadyumdaki törene Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Garnizon Komutanı Asteğmen Mustafa Beytaş da katıldı. Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, törendeki konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyet'i kolay kurulmadı. Çeşitli badirelerden geçtikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet kuruldu. Kendisi, bu Cumhriyet'i siz gençlere emanet etti. Sizlerin de bu emaneti sonuna kadar koruyacağınıza inanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü
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- 2 bin kişinin aynı anda zeybek oynaması
- Zeybek gösterisinin drone görüntüsü
- Gösteriyi izleyenlerden görüntü
- Stadyumdaki kutlamalardan görüntü

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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