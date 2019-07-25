HABER

Ödemiş'te Alışveriş Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, esnafa destek vermek, ekonomiyi canlandırmak amacıyla 'Alışveriş Fest Günleri' düzenlendi.

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, esnafa destek vermek, ekonomiyi canlandırmak amacıyla 'Alışveriş Fest Günleri' düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik kapsamında akşam dükkanını açık tutan esnaf satış yaptı. Ödemiş'te esnafa destek olmak, ekonomiye can vermek amacıyla ilçenin en işlek yerlerinden olan Saraçoğlu Caddesi Çınaraltı mevkiinde Belediye tarafından 'Alışveriş Fest Günleri' düzenlendi. Etkinlikle, yıllardır ilçe merkezinde alışveriş yoğunluğunun en fazla yaşandığı cadde olarak bilinen Saracoğlu Caddesi'ndeki Ödemiş Devlet Hastanesi'nin bir süre önce Zafer Mahallesi'nde yaptırılan yeni binasına taşınmasıyla işleri düşen esnafa rahat nefes aldırmanın hedeflendiği bildirildi. Etkinlik kapsamında Ödemiş Belediyesi Kent Orkestrası da bir konser verdi. Orkestranın çaldığı hareketli parçalar eşliğinde Alışveriş Günleri'ne katılan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş ve eşi Semra Eriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Ödemişli, etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılan Saraçoğlu Caddesi'nde oynayarak stres attı, keyifli bir gece yaşadı. Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Yüzleri boyanan çocuklar, palyaçolar eşliğinde mendil kapmaca, körebe gibi çeşitli oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi. Belediye ekipleri tarafından etkinliğe katılanlara lokma ve kar helvası ikram edildi. Etkinlikte Ödemişliler, akşam serinliğinde kapılarını açan mağaza ve dükkanlardan alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü. Başkan Mehmet Eriş, "Ödemiş'in en işlek caddesi Saraçoğlu'nda esnafımızla dayanışma içerisinde olunması, alışveriş canlılığını artırmak, beraber olmak, güzel şeyler söylemek, güzel şeyler düşünmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Esnafımız da bu etkinliğimizin oluşmasında fikir babalığı yaptı. Ödemiş'in değişik yerlerinde bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ödemiş'in her yeri bizim evimiz. Esnafımızın işi iyi olsun istiyoruz. Esnafımızın ekonomisi düzgün olursa, halkımızın ekonomisi düzgün olur. Bereketi güzel olsun, herkes huzurlu olsun, yüzler gülsün diye bugün böyle bir beraberlik yaşıyoruz" dedi.

Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor! Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor!
Esenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandıEsenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandı
Sel bölgesinde her gün bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyorSel bölgesinde her gün bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.