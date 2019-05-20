Ödemiş'te bayrağını alan fener alayına koştu

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı, binlerce kişinin katıldığı fener alaylarıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.

Ödemiş'te binlerce vatandaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı nedeniyle bir araya geldi. CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve CHP ilçe Başkanı Hamdi Halis öncülüğünde Saraçoğlu Caddesi üzerinde fener alayı düzenlendi. Fener alayına katılan vatandaşlar, cadde boyunca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla yürüyüş yaptı. Coşkulu kalabalığın fener alayı Hükümet Meydanı'nda son buldu. Meydanda kurulan platformda Başkan Eriş konuşma yaptı. Eriş, “Atatürk bir gün değil, her gün anılmalı. Biz bu meydanda söz vermiştik, ayırım yapmadan herkese eşit bir şekilde davranma sözünü burada vermiştik ve bu sözümüzün arkasındayız. Seçim olayı bitmiştir, şimdi icraat zamanı. Halkımızın bugün birleşme konusundaki davranışı bizleri son derece memnun etmiştir. Hepinize teşekkür ederiz. Bu arada İzmir'in dağlarında ve Ödemiş'in dağlarında çiçekler açmıştır Ege Dağcılık Torbalı ile birlikte 19 Mayısın 100. Yılını kutlamak için Bozdağ'a tırmanış yapmıştır, kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Eriş'in konuşmasının ardından Ege Üniversitesi'nden gelen müzik topluluğu Ödemişlilere konser verdi.