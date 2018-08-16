HABER

Ödemiş'te belediye tesislerinde ABD içecekleri yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Belediye Başkanı Ak Parti'li Mahmut Badem, belediyeye ait tesislerde ABD menşeli içeceklerin satışını yasakladıklarını, bunun yerine yerli ürünlere yöneldiklerini söyledi.

Ödemiş'te belediye tesislerinde ABD içecekleri yasaklandı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Belediye Başkanı Ak Parti'li Mahmut Badem, belediyeye ait tesislerde ABD menşeli içeceklerin satışını yasakladıklarını, bunun yerine yerli ürünlere yöneldiklerini söyledi.
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, düzenlediği basın toplantısıyla ilçede yapılacak yeni yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi. ABD'nin son günlerde Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yatırımlara dikkat çeken Badem, şunları söyledi:
"Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaptığımız kahramanlıklarla nasıl ülkemizi koruduysak, şimdi de ABD'nin ekonomik ambargo ve dış politikalara, ülkemize karşı yaptığı akılalmaz çalışmaları bertaraf ederek, her türlü şer odaklarından korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yakında kutlayacağımız Ödemiş'in kurtuluş şenliklerinde olduğu gibi el ele, kol kola, birlikte ülkemizin her türlü kötülüklerin altından kalkması için çalışacağız. ABD'nin akılalmaz tutumu ile kendisine diz çöken, bağımlı bir ülke yapacağı Türkiye yoktur karşısında. Dimdik ayaktayız. Belediyemiz ekonomide uygulanmak istenen ambargoya karşı tasarruf tedbirlerini en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Belediye tesislerinde ABD'nin ürettiği meşrubatların satışını yasakladık. Bunun yerine yerli ürünlere yöneldik."

FOTOĞRAFLI

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
İsmail Demir: ATAK'ın gelişmiş modelleri de gelecekİsmail Demir: ATAK'ın gelişmiş modelleri de gelecek
AKUT Başkanı Mahruki: 17 Ağustos'tan sonra zamanı doğru değerlendiremedikAKUT Başkanı Mahruki: 17 Ağustos'tan sonra zamanı doğru değerlendiremedik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.