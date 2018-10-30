Ödemiş'te Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve Alişan konseriyle kutlandı

Cevdet ŞEN KINIK (İzmir), (DHA) İZMİR'in Kınık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için önce fener alayı yürüyüşü yapıldı. Sonrasında sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, sevilen parçalarıyla Kınıklıları eğlendirdi. Bir parçada ise Alişan'a, eşi Buse Varol da eşlik etti. Cumhuriyet Bayramının 95'nci yılı için dün (pazartesi) fener alayı yürüyüşü yapıldı. Hükümet Konağı önünde saat 19.30 sıralarında bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda ise Kınık Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet şöleninde Alişan sahne aldı. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Cumhuriyet savcıları Yusuf Adın ve Murat Erbaş, Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Demokrat Parti Kınık İlçe Başkanı Mehmet Türkbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır ve vatandaşlar konseri izledi. Ayrıca Alişan'ın 6 aylık hamile eşi Buse, kayınpederi Ramiz Varol ve kayınvalidesi Birsen Özgan da konseri izledi. Alişan, sevilen parçalarını Kınıklılar için seslendirdi. Konser sırasında Down sendromlu Kemalcan Doğan'ı sahneye çıkaran Alişan, onunla karşılıklı oynadı. Ardından konuşma yapmak için sahneye gelen Başkan Sadık Doğruer, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği olan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve gazilerimizi rahmet şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim daha uzun yıllar da kutlamayı nasip etsin. Bu akşam ayrıca Kınıklı Buse Varol'un eşi Alişan ile buluşup, hep birlikte onun şarkılarını dinleme fırsatı bulduk. Kendisine teşekkür ediyorum dedi. Eşinin doğup büyüdüğü Kınık'ta sahne aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Alişan ise Başkan Doğruer'e teşekkür etti. Sahneye gelen Buse Varol ise Bugün ben de çok heyecanlıyım Alişan'ın pek çok sahnesine birlikte gidiyorum ama bugün farklı. Babamın ve benim doğup büyüdüğüm yerdeyiz. Babamın ve benim akrabalarımın olduğu yerde sahne almak çok gurur verici. Belediye başkanımıza bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum dedi. Alişan ve eşi Buse Varol daha sonra birlikte 'Bu Benim Öyküm' adlı parçayı seslendirdi. Konser, hep birlikte 'Onuncu Yıl Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.Konser sonunda Başkan Doğruer, Alişan ve eşi Buse'ye plaket, çiçek ve kilim hediye etti.

