HABER

Ödemiş'te Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve Alişan konseriyle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için önce fener alayı yürüyüşü yapıldı.

Cevdet ŞEN KINIK (İzmir), (DHA) İZMİR'in Kınık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için önce fener alayı yürüyüşü yapıldı. Sonrasında sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, sevilen parçalarıyla Kınıklıları eğlendirdi. Bir parçada ise Alişan'a, eşi Buse Varol da eşlik etti. Cumhuriyet Bayramının 95'nci yılı için dün (pazartesi) fener alayı yürüyüşü yapıldı. Hükümet Konağı önünde saat 19.30 sıralarında bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda ise Kınık Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet şöleninde Alişan sahne aldı. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Cumhuriyet savcıları Yusuf Adın ve Murat Erbaş, Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Demokrat Parti Kınık İlçe Başkanı Mehmet Türkbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır ve vatandaşlar konseri izledi. Ayrıca Alişan'ın 6 aylık hamile eşi Buse, kayınpederi Ramiz Varol ve kayınvalidesi Birsen Özgan da konseri izledi. Alişan, sevilen parçalarını Kınıklılar için seslendirdi. Konser sırasında Down sendromlu Kemalcan Doğan'ı sahneye çıkaran Alişan, onunla karşılıklı oynadı. Ardından konuşma yapmak için sahneye gelen Başkan Sadık Doğruer, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği olan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve gazilerimizi rahmet şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim daha uzun yıllar da kutlamayı nasip etsin. Bu akşam ayrıca Kınıklı Buse Varol'un eşi Alişan ile buluşup, hep birlikte onun şarkılarını dinleme fırsatı bulduk. Kendisine teşekkür ediyorum dedi. Eşinin doğup büyüdüğü Kınık'ta sahne aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Alişan ise Başkan Doğruer'e teşekkür etti. Sahneye gelen Buse Varol ise Bugün ben de çok heyecanlıyım Alişan'ın pek çok sahnesine birlikte gidiyorum ama bugün farklı. Babamın ve benim doğup büyüdüğüm yerdeyiz. Babamın ve benim akrabalarımın olduğu yerde sahne almak çok gurur verici. Belediye başkanımıza bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum dedi. Alişan ve eşi Buse Varol daha sonra birlikte 'Bu Benim Öyküm' adlı parçayı seslendirdi. Konser, hep birlikte 'Onuncu Yıl Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.Konser sonunda Başkan Doğruer, Alişan ve eşi Buse'ye plaket, çiçek ve kilim hediye etti.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
1700 yıllık Ayasofya'ya cam kapı tepki çekti1700 yıllık Ayasofya'ya cam kapı tepki çekti
Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.