Ödemiş'te DSP adayı Özgür Köksal adaylıktan çekildi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'de DSP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Özgür Köksal, adaylıktan çekildi. Millet İttifakı Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ile bir araya gelen Köksal, CHP'ye zarar vermemek adına bu kararı aldığını söyledi.

31 Mart yerel seçimleri için 19 Şubat'ta DSP'den Ödemiş Belediye Başkan Adayı olan Özgür Köksal, bugün adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çekilme kararı sonrası CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı'nda Millet İttifakı Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve partililerle görüşen Köksal, "Adaylıktan çekilme kararı aldım. Ekip arkadaşlarımla görüşerek böyle bir durumun CHP'ye zarar vereceğini gördüğüm için bu kararı verdik. Doğru olan buydu. Birleşerek kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

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