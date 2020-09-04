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  4. Ödemiş’te evde çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı

Ödemiş’te evde çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 23:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir ikamette çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir ikamette çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Günlüce Mahallesi’nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar tarafından 110 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

“Asırlık zeytin ağaçlarımız ve buradaki canlarımız zarar gördü”
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken yangın ile ilgili bir açıklama yaptı. Eriş, “Günlüce’de zeytinlik alandan yükselen alevler, şiddetli rüzgarla birlikte hepimizi korkuttu. İtfaiye, Orman İşletme ve belediye ekiplerimizin üstün gayretleri ile yangın kontrol altına alındı. Asırlık zeytin ağaçlarımız ve buradaki canlarımız zarar gördü. Küçükören Mahallemizde çıkan yangın da kontrol altına alındı. Tüm Ödemiş ailemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kuru otlara düşebilecek bir kıvılcımın nelere yol açabileceğini asla unutmayalım. Dikkatli olalım” açıklamasında bulundu.
Öte yandan, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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